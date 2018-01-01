Играть в игровые автоматы можно и на биткоины

Еще совсем недавно мало кто подумать мог, что в нашей жизни появится новая валюта, которая не будет иметь центрального офиса, руководства и будет полностью децентрализована. Тут присутствует полная анонимность и уровень секретности настолько высок что переживать за свои сбережения не стоит. И данная валюта пришла в игровые автоматы. Теперь в сети есть сайты, где играть в игровые автоматы можно на одну из самых надежных и известных криптовалют – биткоин. В качестве примера приведем сайт с игровыми автоматами где есть раздел с играми на биткоин http://bitcoinkazino.co/bitkoin-igry.

Преимущества использования биткоинов

В целом можно очень долго описывать в чем преимущества использования криптовалют, но тема это довольно специфическая и чтобы относительно хорошо в ней разобраться нужно иметь как минимум экономическое образование. Поэтому попробуем описать простыми словами, как и зачем играть в игровые автоматы на биткоины и какие в этом варианте преимущества для игроков.

Одной из отличительных особенностей использования криптовалют и биткоина в частности, есть полная анонимность, тоесть никто не будет даже поджозревать кто выиграл крупную сумму денег. Они будут на вашем кошельке, но ни одна налоговая мира, не будет иметь даже подозрения кто выиграл и кому были переведены деньги. Также следует отметить постоянный рост курса биткоина. И если вы выиграете сегодня в игровые автоматы, к примеру, 1 биткоин, то завтра он уже может стоить гораздо дороже, и соответственно, ваш выигрыш в таком случае будет также больше.

Зачем люди играют в игровые автоматы

Хочется еще пару строк уделить внимание причинам побуждающих людей играть в игровые автоматы. Ведь на данный момент в сети столько игрушек, над которыми работали лучшие умы человечества с кучей всевозможных спецэффектов, и порой понять почему на этом фоне игровые автоматы с их относительно скудным дизайном настолько популярны довольно сложно. Тут все просто, следует понимать саму суть игры, тот побуждающий фактор, который влечет делать ставки. Ведь в каждой игре присутствует интрига, которая становится все более напряженной с ростом ставок.

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