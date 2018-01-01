Торговые стратегии на Форекс: повышаем шансы на увеличение дохода

Практически каждый новичок, который приходит на рынок Форекс, полностью уверен, что уж ему-то здесь точно повезет. И без оглядки бросается в бой, хаотично покупая и продавая без выполнения какого-либо анализа ситуации. Подобный подход обычно заканчивается очень быстро, так как начинающий трейдер в считанные минуты сливает весь депозит. Уже после этого он начинает задумываться о законах, по которым работает рынок и о разработке собственной стратегии торговли.

Весь этот процесс опытные трейдеры называют платным обучением. Новичок сперва должен потерять все вложенные средства, чтобы прийти к той истине, которая и так давно известна – без четкого алгоритма действий добиться успеха и получить хороший доход невозможно.

Для чего нужны стратегии при торговле на Форекс и что они собой представляют? Чтобы получить ответ на этот вопрос нужно знать три основных правила:

ни один трейдер, даже самый опытный, не может знать заранее, что совершаемая в настоящий момент сделка принесет ему прибыль;

в то же время, он точно знает, что существует возможность значительно повысить свои шансы на успех;

достичь наилучших результатов позволяют технический анализ, надежный forex broker и внимательное изучение прогнозов экспертов. Именно на этом и основаны самые успешные стратегии рынка Форекс.

Итак, мы ответили на вопрос, для чего нужны стратегии на Форексе. Именно они позволяют входить в сделку и выходить из нее в нужный момент времени, причем и то, и другое действие осуществляется осознанно, на основании полученной и должным образом обработанной информации.

Наличие стратегии как способ минимизации потерь

На валютном рынке существует огромное множество факторов, которые могут стать сигналом для вхождения в сделку или ее закрытия. Но далеко не все из них могут оказаться прибыльными. Напротив, подавляющее большинство таких сигналов приводят к убыткам. Если покупать и продавать хаотично, вы теряете точку опоры, из-за чего риск быстро остаться без денег существенно возрастает.

Использование торговой стратегии – это возможность переломить ситуацию. Она дает возможность выбрать лишь те факторы, которые позволят принести доход и выйти из минуса. Если трейдер сумеет найти закономерности, обеспечивающие хотя бы 6 прибыльных сделок из 10, на их основе можно будет создать действенные алгоритмы для успешной торговли.

Что нужно для создания прибыльной торговой стратегии?

Выявление закономерностей работы рынка и создание собственной стратегии – ответственная работа, которая потребует терпения и времени. Необходимо постоянно анализировать графики движения цен, улавливать малейшие изменения в ту или иную сторону, а также уметь объяснить, почему это происходит.

Любую стратегию лучше предварительно испытывать на демонстрационном счете, работая с виртуальными деньгами. Это позволит убедиться, что выбранный алгоритм действительно способен приносить стабильную прибыль, а не является случайной находкой на один раз. Только после этого можно использовать его для реальной торговли.

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