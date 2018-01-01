Уникальные видеослоты от мирового производителя Net Entertainment

Фирму NetEnt можно по праву считать старожилом азартного рынка, ведь к разработке игровых автоматов она впервые приступила больше 20 лет назад. Только в то время игры компании были довольно примитивными и не могли порадовать любителей острых ощущений ни многочисленными линиями ставок, ни уж тем более дополнительными раундами. Постепенно, продукция фирмы видоизменялась, причём в лучшую сторону. Теперь, Net Entertainment входит в топ производителей с уникальным контентом. Видеослоты фирмы удивляют игроков потрясающей графикой, большим выбором ставок и захватывающими дух, тематическими историями. Несколько сотен игровых автоматов компании разместились во всеобщем доступе на портале с оригинальным названием Sloto.top, причём совершенно бесплатно. Но, конечно же, если игроки захотят кроме адреналина получить и реальные выигрыши, то тогда, на ресурсе Слототоп, они могут выбрать подходящее для этого казино с хорошими бонусами.

Об удивительной цветочной жизни в онлайн слотах Flowers

Героями данного видеослота стали цветы разных видов и расцветок. Игровой автомат впечатлит красочным дизайном и весёлой анимацией. В состав забавного слота вошли 30 линий. Каждая линия может разместить ставку в размере до 5 кредитов. Чтобы достичь положительных результатов на видеослоте Flowers, игроку необходимо только выстроить в ряд на мониторе как минимум 3 идентичных символов. Помогать в образовании выигрышной комбинации игроку будут и знаки, наделенные особенными возможностями. Так, солнце примерило на себя образ вайлда. Поэтому, если возникнет необходимость, оно сможет заменить своим появлением на мониторе любой другой, недостающий для этого, символ. Кроме того, в Flowers будут встречаться и знаки, способные принести игроку двойное вознаграждение.

Необычные приключения животных в виртуальных играх Tornado

На своих просторах игровой автомат покажет, как обитателям фермы удалось покинуть её закрытую территорию с помощью торнадо. Онлайн слот характеризуется комфортной атмосферой и многофункциональной панелью управления. Главными персонажами виртуальной игры стали: ишак, курица, поросенок и так далее. Изюминкой видеослота Tornado считается его опция Шторм. Когда она активируется, то некоторые символы на мониторе преобразуются в дикие, что, конечно же, повысит шансы игроков на получение более ценной награды. Кроме того, на слоте будут присутствовать и бонусные символы (облака со стрелками), способные активировать призовой тур. Но, наверное, одной из самых важных положительных сторон игрового автомата считается его высокий уровень отдачи.

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