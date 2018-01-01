Профессиональная спортивная аналитика от каппера 1kkbet.ru

Чем отличаются профессиональные спортивные аналитики от капперов-мошенников

Интернет, и особенно такой ресурс как Вконтакте – это именно то место, где можно найти себе хорошего советчика по ставкам на спорт. Такие люди называются капперами, они оценивают данные и составляют прогнозы на ставки на спорт. А беттеры эти прогнозы могут покупать, снимая с себя необходимость собирать, сортировать, структурировать и анализировать большие объемы информации.

Главное, чтобы каппер, у которого беттер покупает прогноз на спорт или ВИП подписку, не оказался обычным мошенником. Таких псевдо прогнозистов в сети около 97%. Их цель – не помощь беттерам, а обман и развод на деньги. Качество прогнозов у них такое низкое, как у людей, которые понятия не имеют о спорте и просто угадывают исход.

Сравнительная характеристика честных и нечестных капперов

Но есть все же эти 3% честных капперов – профессионалов своего дела. У них есть определенная тактика формирования прогнозов, проходимость ставок от 70% — с такими показателями можно стабильно быть в плюсе, не боясь слива банка.

И тут встает вопрос – как отличить капперов профессионалов от мошенников? Ведь и те, и другие заверяют, что они работают честно. И отзывы положительные (у кого проплаченные, у кого реальные) есть и у тех, и у других. Надеемся, эта статья поможет беттерам-новичкам в этом вопросе!

Для сравнения мы выбрали надежный капперский проект good day тайм 1kkbet, так как он обладает всеми отличительными особенностями аналитиков-профессионалов:

Капперы 1kkbet, согласно отзывам, не обещают и не гарантируют большого и/или быстрого дохода. Если ставить по их прогнозам, средний прирост банка в месяц – 30%-50%. А вот разводилы прибыль наоборот гарантируют, причем огромную – от 200% до 800% в месяц. Капперы 1kkbet последовательно идут к своей цели – миллион долларов на спорте. Поэтому прогнозы они составляют в первую очередь для себя. А затем делятся ими с другими игроками. У них вы не встретите коэффициентов под 85, так как это очевидный развод. У ребят абсолютно нормальные кэффы – 1,7 – 1,9. А вот мошенники, наоборот, стараются около своих прогнозов поставить коэффициент 15, или 50, или 80. Сшибают деньги с покупателей и удаляют пост с прогнозом, как и небыло его. На сайте прогнозистов 1kkbet.ru, да и в их группе ВК vk.com/1kkbet есть предупреждение о том, что ставки на спорт – это риск. В группе капперов мошенников заверяют в обратном, уверяя, что с их прогнозами вы ничем не рискуете. Good day тайм 1kkbet, согласно отзывам, ведут честную статистику проходимости своих прогнозов. Капперы мошенники ее либо вообще не ведут, либо откровенно фальсифицируют. Почитайте отзывы о 1kkbet сами, посмотрите их сайт – все по делу, только прогнозы и общая информация. Паблики мошенников переполнены «левым» контентом – фотографиями пачек денег, дорогих автомобилей и полуголых девушек, фейковыми отзывами. У капперов 1kkbet есть несколько вариантов оплаты, например, вебмани и яндекс – это предполагает верификацию по документам. Это значит, что они не боятся, что их личности могут быть установлены. Мошенники обычно работают с кошельком Киви, отследить владельца которого невозможно.

И еще один немаловажный показатель – это отзывы беттеров, о капперах 1kkbet.ru их оставляют на независимых форумах. А вот положительные отзывы о мошенниках есть только в их группе ВК или на их сайте. А в интернете их ругают, на них жалуются, пишут предостережения и выкладывают скрины, позволяющие сделать разоблачение мошенников.

Преимущества сотрудничества с проверенными капперами

Согласно отзывам и информации на сайте, капперы 1kkbet дают всего один прогноз в день. В отличие от лже капперов, которые просто «фонтанируют» прогнозами, тратя на анализ информации от силы минуты 3. Зато в своей ставке 1kkbet уверены. Конечно, иногда ставки не заходят – это абсолютно нормально. Но на дистанции, при соблюдении стратегии банкролл менеджмента, отзывы подтверждают, что беттер всегда отыгрывается и остается в плюсе.

Второе преимущество 1kkbet – они всегда на связи, готовы помочь с любым вопросом и даже предоставить персонального менеджера, который поможет, если беттер – новичок в ставках. Мошенники, кстати, идут на контакт только в случае, когда речь идет о желании беттера купить прогноз. Во всех остальных случаях они просто игнорят клиента.

Ну и самое главное преимущество – вы абсолютно спокойны за свой банк и уверены в том, что вас не кинут на деньги.

Заключение

Хотите стать успешным беттером – доверьтесь успешному и честному капперу, который ставит по собственным прогнозам. Не дайте себя обмануть лживыми отзывами, гарантиями огромной прибыли, нереальными коэффициентами или фотографиями пачек денег!

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