 
Вторник, Январь 16th, 2018 | Автор: | Рубрика: Пресс-релизы

Профессиональная спортивная аналитика от каппера 1kkbet.ru

Профессиональная спортивная аналитика

Чем отличаются профессиональные спортивные аналитики от капперов-мошенников

Интернет, и особенно такой ресурс как Вконтакте – это именно то место, где можно найти себе хорошего советчика по ставкам на спорт. Такие люди называются капперами, они оценивают данные и составляют прогнозы на ставки на спорт. А беттеры эти прогнозы могут покупать, снимая с себя необходимость собирать, сортировать, структурировать и анализировать большие объемы информации.

Главное, чтобы каппер, у которого беттер покупает прогноз на спорт или ВИП подписку, не оказался обычным мошенником. Таких псевдо прогнозистов в сети около 97%. Их цель – не помощь беттерам, а обман и развод на деньги. Качество прогнозов у них такое низкое, как у людей, которые понятия не имеют о спорте и просто угадывают исход.

Сравнительная характеристика честных и нечестных капперов

Но есть все же эти 3% честных капперов – профессионалов своего дела. У них есть определенная тактика формирования прогнозов, проходимость ставок от 70% — с такими показателями можно стабильно быть в плюсе, не боясь слива банка.

И тут встает вопрос – как отличить капперов профессионалов от мошенников? Ведь и те, и другие заверяют, что они работают честно. И отзывы положительные (у кого проплаченные, у кого реальные) есть и у тех, и у других. Надеемся, эта статья поможет беттерам-новичкам в этом вопросе!

Для сравнения мы выбрали надежный капперский проект good day тайм 1kkbet, так как он обладает всеми отличительными особенностями аналитиков-профессионалов:

  1. Капперы 1kkbet, согласно отзывам, не обещают и не гарантируют большого и/или быстрого дохода. Если ставить по их прогнозам, средний прирост банка в месяц – 30%-50%. А вот разводилы прибыль наоборот гарантируют, причем огромную – от 200% до 800% в месяц.
  2. Капперы 1kkbet последовательно идут к своей цели – миллион долларов на спорте. Поэтому прогнозы они составляют в первую очередь для себя. А затем делятся ими с другими игроками. У них вы не встретите коэффициентов под 85, так как это очевидный развод. У ребят абсолютно нормальные кэффы – 1,7 – 1,9. А вот мошенники, наоборот, стараются около своих прогнозов поставить коэффициент 15, или 50, или 80. Сшибают деньги с покупателей и удаляют пост с прогнозом, как и небыло его.
  3. На сайте прогнозистов 1kkbet.ru, да и в их группе ВК vk.com/1kkbet есть предупреждение о том, что ставки на спорт – это риск. В группе капперов мошенников заверяют в обратном, уверяя, что с их прогнозами вы ничем не рискуете.
  4. Good day тайм 1kkbet, согласно отзывам, ведут честную статистику проходимости своих прогнозов. Капперы мошенники ее либо вообще не ведут, либо откровенно фальсифицируют.
  5. Почитайте отзывы о 1kkbet сами, посмотрите их сайт – все по делу, только прогнозы и общая информация. Паблики мошенников переполнены «левым» контентом – фотографиями пачек денег, дорогих автомобилей и полуголых девушек, фейковыми отзывами.
  6. У капперов 1kkbet есть несколько вариантов оплаты, например, вебмани и яндекс – это предполагает верификацию по документам. Это значит, что они не боятся, что их личности могут быть установлены. Мошенники обычно работают с кошельком Киви, отследить владельца которого невозможно.

И еще один немаловажный показатель – это отзывы беттеров, о капперах 1kkbet.ru их оставляют на независимых форумах. А вот положительные отзывы о мошенниках есть только в их группе ВК или на их сайте. А в интернете их ругают, на них жалуются, пишут предостережения и выкладывают скрины, позволяющие сделать разоблачение мошенников.

Преимущества сотрудничества с проверенными капперами

Согласно отзывам и информации на сайте, капперы 1kkbet дают всего один прогноз в день. В отличие от лже капперов, которые просто «фонтанируют» прогнозами, тратя на анализ информации от силы минуты 3. Зато в своей ставке 1kkbet уверены. Конечно, иногда ставки не заходят – это абсолютно нормально. Но на дистанции, при соблюдении стратегии банкролл менеджмента, отзывы подтверждают, что беттер всегда отыгрывается и остается в плюсе.

Второе преимущество 1kkbet – они всегда на связи, готовы помочь с любым вопросом и даже предоставить персонального менеджера, который поможет, если беттер – новичок в ставках. Мошенники, кстати, идут на контакт только в случае, когда речь идет о желании беттера купить прогноз. Во всех остальных случаях они просто игнорят клиента.

Ну и самое главное преимущество – вы абсолютно спокойны за свой банк и уверены в том, что вас не кинут на деньги.

Заключение

Хотите стать успешным беттером – доверьтесь успешному и честному капперу, который ставит по собственным прогнозам. Не дайте себя обмануть лживыми отзывами, гарантиями огромной прибыли, нереальными коэффициентами или фотографиями пачек денег!

Статьи по теме