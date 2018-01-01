Серьги-гвоздики — какие пусеты выбрать и с чем их носить

На сегодняшний день существует неограниченный выбор украшений из золота, серебра и прочих металлов, что делают нашу жизнь ярче, интереснее, а нас более уверенными в себе. Серьги дарят каждой женщине уникальность, поднимают самооценку, придают шарм, вносят в образ изюминку.

Серьги бывают самых разных форм, длины, размеров, имеют драгоценные и полудрагоценные камни.

К самым популярным моделям серёжек можно отнести гвоздики https://vzolote.com.ua/425133-pusety. Их еще называют пусетами. Они небольшого размера, имеют практически невидимую и удобную застежку, могут иметь инкрустацию из всевозможных камней, в виде изысканной фигурки или зверушки и так далее.

Как выбрать свои серьги из такого разнообразия вариантов, дизайнерских идей, размеров и цен, остается вопросом. Но придя в магазин, нужно обратить внимание на прочность изделия и удобную застежку. Также перед приобретением новой пары серёг необходимо определится, для какой цели вы покупаете данное украшение, на какое мероприятие вы собираетесь их надеть.

Выбираем серьги под образ и наряд

Если нужно красиво и роскошно выглядеть на званом ужине или корпоративе, не вызывая при этом много взглядов, можно выбрать гвоздики с небольшой жемчужиной. Её могут украшать лепестки или листья из золота. Этот вариант будет идеальным для такого мероприятия.

Если нужно наоборот, привлечь к себе внимание, то стоит выбрать пусеты с красиво обработанным камнем яркого и насыщенного цвета, например изумруд, гранат или сапфир. Он бросается в глаза и привлекает внимание. А если ещё этот камень будет в золотой оправе, то такие серьги — идеальное решение.

Для ежедневного наряда приобретают серёжки, которые не сильно бросаются в глаза, они могут быть как из золота, так и из серебра. В таком случае можно выбрать разнообразные фигуры животных, элегантные капельки или просто шарик из металла.

Но для того, чтобы покорить мужчину на свидании или привлечь внимание к своей персоне, знающие леди выбирают серьги-гвоздики, украшенные крупными камнями или целой мозаикой из разнообразных камней в форме сердца, цветка, снежинки и так далее.

Нужно учитывать к какому наряду приобретаются гвоздики. Для повседневного образа лучше подобрать лаконичные и простые серьги. Для вечернего платья более уместные гвоздики с одним большим камнем, цвет которого подходил бы под тон платья. Гвоздики с буквами, завитками, орнаментами подходят для вечеринок и праздников. Для делового костюма подойдут серьги с крупным жемчугом.

В каком возрасте носят серьги-гвоздики?

Пусеты универсальны. Они подходят и для юных девочек, и для активных подростков, для дам самых разных возрастов.

Девочкам не старше десяти лет подойдут гвоздики в форме зверушек, цветочков, бантиков или в форме любимых героев из мультфильмов.

Более взрослым, уже самостоятельным барышням лучше сделать выбор в пользу гвоздиков с небольшим камнем, при этом ориентируясь на свой стиль одежды.

Дамам постарше стилисты рекомендуют носить серёжки с крупным камнем, они придадут шик и изящность любому вашему образу.

Сочетание с прической

Пусеты также важно согласовывать со стилем причёски, который вы предпочитаете. Они прекрасно выглядят на ушках девушек с короткой стрижкой. В этом случае гвоздики подчеркнут стиль, изящность, придадут образу озорную нотку. При высоком хвосте их также можно носить. Серёжки визуально удлинят волосы и добавят акцента деловому стилю. Если предполагается красивая укладка волос для праздника, то гвоздики сделают образ ярче и элегантнее, но при этом рекомендуется обратить внимание на более массивные модели украшений.

Каждая девушка стремится выглядеть идеально. Для этого необходимо тщательно продумывать свой образ, не забывая о мелких деталях, аксессуарах. Правильно подобранные серёжки способны сделать их обладательницу по-настоящему стильной, модной, очаровательной, обольстительной, неземной.

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