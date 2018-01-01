Имеющиеся предложения о покупке квартир в жилом комплексе по улице Черновола 91, З

Новостройки на рынке недвижимости Украины в последнее время перестали быть редкостью. Это обусловлено рядом факторов. В первую очередь аналитики обращают внимание на рост социального и экономического уровня населения. Кроме того, строительные компании и сами выходят на новый уровень, когда они могут предлагать хороший продукт, но за относительно небольшие цены. Жилой комплекс по улице Черновола является хорошим новым зданием, подключенным ко всем коммуникациям. Также отмечается качественная внутренняя инфраструктура. Благоустройству придомовой территории уделялось повышенное внимание, благодаря чему застройщик смог обеспечить потенциальных покупателей комфортом и удобствами.

На сайте dom.ria.com можно прочитать любую полезную информацию, связанную с указанным жилым комплексом. Также здесь доступно найти данные о других новостройках города Ровно и всей Украины в целом.

Параметры квартир

Включает в себя Жилой Комплекс Черновола 91,З и коммерческие помещения. Наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры. Они располагаются на площади в 40-44 квадратных метра. Санузел в таких помещениях совмещенный, однако, достаточно просторный, поэтому не будет доставлять дискомфорта собственникам. Комнаты просторные, с панорамным остеклением. Имеются предложения с небольшими балконами.

Двухкомнатные включают в себя 65-69 квадратных метров. Комнаты здесь расположены раздельно, а также отдельный санузел. Примечательно то, что внутри квартир имеется небольшое пространство для создания гардеробной или подсобного помещения (1-2 квадратных метра). Имеется балкон.

Трехкомнатные – самые просторные помещения, расположенные на площади в 74-75 квадратов. Все комнаты раздельные, равно как санузел. Есть предложения с двумя балконами.

Во всех квартирах имеются комнаты с панорамным остеклением.

К домам проведены все коммуникации, установлены счетчики. Также монтируется фурнитура для обеспечения электрической энергии, сантехнические приспособления (ванные, раковины, туалеты). Коммуникации европейские, заказывались преимущественно у немецких производителей специально для данной новостройки и микрорайона в целом.

Внутри дома установлены бесшумные лифты марки ОТИС, способные работать с весом до 600 килограммов, поэтому проблем с подъемом мебели не возникнет.

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