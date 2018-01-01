Правила поиска мастера по ремонту холодильников

Быт современного человека помогает делать более комфортным большое количество специальных бытовых приборов, которые выполняют функции облегчающие жизнь представителей людской расы. И одним из наиболее важных бытовых устройств, который есть практически в каждой семье, является холодильник. Но, к сожалению, как и любая техника и холодильник не исключение может выйти из строя. И в таком случае обычно нужно отремонтировать его в кратчайшие сроки, так как обычно в семьях не более одного холодильника и продукты просто могут пропасть. Поэтому крайне важно найти хорошего мастера в краткие сроки, чтобы ремонт был выполнен в срок и ваш холодильник мог и далее функционировать, выполняя свои функции. В целом, ремонт холодильников довольно сложная процедура, которую доверять можно действительно мастерам.

На сегодня наиболее рациональный способ поиска мастера – это поиск с использованием Интернета, где можно найти более профессионального мастера и прочитать про него отзывы. Но также следует помнить и про то, что в интернете

Помимо специалистов можно встретить и мошенника, поэтому выбирая мастера следует следовать следующих правил.

Как отличить специалиста от мошенника?

В спешке, когда обнаружена поломка и лужа воды возле холодильника, человек может наделать ошибки заказав ремонт у первого попавшегося мастера по очень привлекательной цене и попасть на непрофессионала или дилетанта. Поэтому важно придерживаться основных правил, на что следует обратить внимание при заказе ремонта холодильника:

Если вызванный вами мастер по ремонту холодильников предлагает вам продать холодильник, который перестал функционировать, то перед вами не мастер, а скупщик техники. У такого псевдомастера одна цель — это получить качественные запчасти за небольшие деньги, а не отремонтировать ваш холодильник.

Также распространенным явлением является завышенные цены на ремонт холодильников. Большинство людей уверены, что чем дороже ремонт, тем более качественно его выполнение. Поэтому многие из нас и попадаются в ловушки тех кто неоправданно высоко поднимает цену за свои услуги. Следует помнить, что нет смысла тратить на ремонт поломанного холодильника сумму, которая равняется больше половины стоимости нового.

Также довольно часто так званные мастера ставят б/у запчасти вместо новых, а деньги берут как за новые комплектующие.

Также следует помнить про гарантии на выполненные работы и замененные запчасти. После проведения ремонтных работ в обязательном порядке следует требовать выдачи гарантийный чек на работы и детали.

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