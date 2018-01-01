Шубы из баргузинского соболя в Киеве от meha.kiev.ua

Мех соболя во все времена являлся признаком роскоши, достатка, хорошего вкуса. Сегодня многие девушки и женщины также делают выбор в пользу экстравагантных собольих шуб, выбирая их на сайте мехового портала.

Шуба из соболя – модное изящество

Покупка шубы из натурального меха – задача не из легких. Сложность состоит в необходимости купить не просто качественное изделие, а также модное, идеально сидящее по фигуре.

На сайте мехового портала http://meha.kiev.ua/catalog/fur-coats/sable представлен достойный выбор шуб из баргузинского соболя от известных производителей от лучших столичных магазинов меха и модных меховых ателье. Среди нашего ассортимента каждая барышня сможет подобрать подходящий вариант, который устроит по всем параметрам:

Модели;

Цене;

Размеру;

Качеству и эстетической привлекательности.

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Достоинства собольих шуб на меховом портале

Мех соболя практически невозможно перепутать ни с одним другим видом меха. Красивый, необычайно мягкий и теплый. Соболь имеет густой остевой ворс и плотный подпух, благодаря чему отлично согревает в самые сильные морозы.

Пушнина имеет неповторимый натуральный окрас, роскошно переливается на солнечном свету. В продаже представлены шубки оттенков от медового до насыщенного шоколадного, классические и авангардные модели.

Какому именно варианту отдать предпочтение – ваш выбор!

При этом совершенно не важно, какой цвет и фасон вы выберете. Изысканная шубка в любом случае будет отличаться:

Безупречным качеством меха;

Длительным сроком службы;

Безупречными эстетическими свойствами;

Отличными теплозащитными свойствами;

Длительным сроком службы.

Эксклюзивные собольи шубы на меховом портале meha.kiev.ua

В каталоге стильные модницы с незаурядным вкусом смогут подобрать шубку нужного цвета и длины в пределах своего бюджета. Укороченные модели шуб пользуются особой популярностью среди молодых барышень, которые много времени проводят за рулем и ведут активный образ жизни. Длинные шубы из соболя предпочитают женщины более зрелого возраста, которые хотят продемонстрировать окружению свою состоятельность, особый статус, финансовое благополучие.

Все шубы выполнены из первоклассной аукционной пушнины, оснащены дорогой фурнитурой, качественной подкладочной тканью.

Стоит заметить, что мех соболя очень красив и самодостаточен. Именно поэтому собольи шубы практически никогда не украшаются дополнительным декором, так как она выглядят дорого и изысканно в самых простых фасонах.

Купить шубу из соболя в Киеве по выгодной цене

Прямо не вставая из-за компьютера, вы можете выбрать и купить соболью шубу на нашем меховом портале. Возле каждого изделия представлена информация о месте продаже (где вы можете воочию увидеть шубу, оценить ее качество и примерить).

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