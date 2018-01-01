Современные инвалидные коляски поражают инновациями

К сожалению, с каждым годом в нашей стране становится все больше людей с ограниченными возможностями. А поэтому перед людьми – инвалидами возникла проблема – передвижение по городу и доступность городской инфраструктуры. Хочется очень надеяться на то, что людям с ограниченными возможностями на смену инвалидным коляскам, в скором будущем, придут высокотехнологические экзоскелеты, которые помогут не только быстрее восстанавливать способность ходить, но и позволят двигаться тем, у кого парализованы ноги. Хочется надеяться на то, что инвалидные кресла каталки уйдут в прошлое, а люди – инвалиды смогут передвигаться в городе не испытывая никакого дискомфорта.

Очень хочется, чтобы наше государство обратило больше внимания на таких людей, потому что они, как никто другой, нуждаются в помощи, поскольку сами они никак не смогут решить эту проблему – передвижения.

Во многих развитых странах инвалидные коляски давно отошли в далекое прошлое, а люди с ограниченными возможностями используют экзоскелеты. По сути, это то же, что и робот, который прикреплен к телу человека. Инвалид управляет им с помощью телефона или планшета. Первые такие роботы появились еще в прошлом веке, но тогда их развитие далеко не пошло, поскольку они были очень тяжелыми. Компьютерные технологии дали возможность сделать большой шаг в развитие экзоскелетов, которые стали пригодными для ношения человека.

Особенно огромный прыжок сделала эта отрасль в Израиле, на сегодняшний день там выпускают около 6 поколений экзоскелетов. Причем с каждым новым поколением такой робот становится более легким и менее громоздким.

В программе такого устройства указано, с какой скоростью человек должен передвигаться, какой у него вес. А весит сам аппарат около 25 кг, и работать он может до 180 минут. Но стоимость его слишком высока, а потому приобрести сможет его только тот, у кого есть большие деньги. Простой человек никогда не сможет накопить деньги на такого робота.

А потому, людям среднего класса, о таком устройстве остается только мечтать.

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