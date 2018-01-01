История комбинезонов в женской моде

Первые комбинезоны появились в XIX веке, однако тогда они были весьма далеки от женской моды, да и от моды вообще, поскольку представляли собой униформу разных рабочих, причем без привязки к гендерному признаку. Новая, совершенно иная разновидность этого предмета одежды была разработана в начале следующего столетия, однако и она оказалась не ближе к повседневному женскому имиджу, так как речь о детских, буквально ясельных ромперах. Но вскоре эта вещь все-таки проникла в дамский гардероб, что случилось в 1930-е. Поскольку прототипом послужили детские ромперы, взрослые вариации долгое время существовали только в пляжной моде. А представляли они собой объединенные шорты и топ, как правило, без бретелей.

Когда женский комбинезон вошел в повседневность?

С момента появления пляжных женских ромперов они сохраняли свою востребованность на протяжении всех последующих десятилетий, а в 1970-е вовсе случился бум, и на подиумах наконец показались повседневные версии, подходящие для города. В частности, стали удлиняться штанины, появляться рукава, меняться фасоны и варианты отделки. А что касается причины вспыхнувшей популярности, то ей, вне всяких сомнений, послужили рок-звезды, начавшие еще в 1960-х использовать яркие комбинезоны и полукомбинезоны для создания сценических нарядов. В голову и без примеров приходит масса разных образов, но все-таки упомянем некоторые громкие имена: Сьюзи Кватро, Элвис Пресли, Мик Джаггер, Фредди Меркьюри…

Тенденция оказалась поистине сильной: она сохранялась на том же уровне актуальности в течение еще трех следующих десятилетий. При этом в 1990-е эстафету у рок-звезд переняли поп-звезды, и здесь вновь невозможно удержаться от приведения примеров: Бритни Спирс, вокалистки Spice Girls, Пинк, дуэт Goldfrapp… Может быть, в наши дни комбинезоны уже не столь громко заявляют о себе на сцене, но все-таки нередко появляются там. Среди их поклонниц Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Кэти Перри… Впрочем, еще более актуален сегодня этот предмет одежды в повседневном женском гардеробе, откуда отнюдь не собирается уходить, а лишь накручивает все новые и новые обороты.

Как выглядит современный повседневный комбинезон?

Первые вошедшие в повседневный дамский гардероб комбинезоны, как и пляжные, предназначались для теплого сезона. И несмотря на развитие этой одежды в отношении дизайна и используемых материалов, свое предназначение они сохранили почти неизменным. Если для детского гардероба эту вещь всегда можно было купить и летнюю, и зимнюю, то в женском теплые начали появляться относительно недавно. При этом в первую очередь модный взрослый комбинезон воспринимается как один из лучших вариантов наряда для жары, поскольку обычно имеет необлегающий фасон и исполняется из легких материалов — шифона, шелка, льна, хлопка, вискозы и др.

Можно найти немало моделей, которые подойдут и для делового имиджа, но все же куда больше предлагается прогулочных и праздничных комбинезонов, которые могут иметь любые бретели или рукава либо же не иметь их вовсе, любой длины штанины и самые разные элементы декора. Такие женские костюмы оптом в Украине расходятся большими партиями, а потому их ассортимент в магазинах всегда широк и разнообразен.

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