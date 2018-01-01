Выбираем квартиру с умом

Первое, на что нужно обратить внимание – месторасположение, так как покупка квартиры подразумевает собою длительный срок использования, а, как правило, всю жизнь. Нужно проследить наличие школ, детских садов, развитой инфраструктуры и доступность относительно центра города.

После местоположения стоит вопрос о выборе рынка, то есть новостройка или «вторичка». Покупая квартиру в новом доме, можно выделить ряд плюсов, например, железобетонное перекрытие, возможность выбора этажа и планировки, если это дома, которые построены относительно недавно, как правило, там нет несущих стен, то есть, это квартиры, так называемой свободной планировки.

Если говорить о вторичном жилье, то тут можно подразделить квартиры на те, которые были построены до 1952 года и после. Как правило, дома построенные до 52 года имеют ряд минусов, это перекрытия, смешанные или попросту деревянные, отсутствие мощностей, в основном не более 5кВТ выделенных на квартиру, неравномерно социальный уровень соседей. При этом существует огромное количество плюсов, а именно, большие окна, свободная планировка, отсутствие несущих стен, как правило, хороший район, развитая инфраструктура вокруг. Но, затевая ремонт, надо понимать, что глобальные переделки внутри квартиры могут спровоцировать массу негативных моментов для соседей, вроде незначительных обрушений с потолка или стен.

При выборе квартиры предпочтение стоит отдавать, как правило, средним этажам, так как первый и последний этажи не пользуются особой популярностью. Верхний этаж из-за возможной течи крыши или отсутствия лифта, а первый этаж по причине запаха сырости, отсутствия балкона.

Итак, с выбором квартиры определились. Далее стоит поговорить о юридических моментах при покупке жилья. Прежде всего, необходимо узнать историю квартиры. Сделать это можно из такого документа, как выписка из ЕГРП. Данный документ можно получить в Росреестре, цена ее — 200 рублей. Указывается в ней следующая информация: адрес, технические свойства, данные о правообладателе и, есть ли какие лимитирования, обременения на эту квартиру, а именно, арест, запрещения, ипотека, судебные споры. Получить такую выписку может любой желающий.

Когда вышеуказанные сведения устраивают, то есть такая выписка, которая называется «о переходе прав». Предоставляется она ограниченному кругу лиц, прежде всего, правообладателю, то есть, продавцу. А значит, надо потребовать продавца получить эту выписку. Из нее станет известно, сколько раз продавалась квартира, и чем больше это происходило, чем чаще, тем больше риска при приобретении такого жилья.

Документы, необходимые для предоставления в регистрационную палату, без них оформление сделки будет приостановлено:

1. паспорт;

2. государственная пошлина за составление договора;

3. государственная пошлина за регистрацию права;

4. договор купли-продажи;

5. свидетельство о регистрации права;

6. кадастровый паспорт.

Также на сделку могут потребоваться и иные документы, например, акт приема-передачи, разрешение согласия органов опеки, в случае, если один из владельцев считается не достигшим совершеннолетия или недееспособным.

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