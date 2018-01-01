Какие документы нужны для трудоустройства иностранных граждан в РФ

В жизни бывают случаи, когда приходится разбираться с особенностями российского законодательства в сфере миграции и трудоустройства иностранных граждан и даже опытные юристы не всегда могут внятно объяснить правила и алгоритм действий во избежание проблем с законом при принятии на работу иностранных граждан. Поэтому в рамках данной статьи попробуем рассмотреть все нюансы и тонкости законодательного поля в отношении иностранцев приезжающих в РФ искать работу.

Если человек, который намерен официально устроиться на работу в РЫ является гражданином страны, которая не является членом ЕАЭС то необходимо собрать следующие документы для официального запроса относительно трудоустройства:

1. Заграничный паспорт потребуется при въезде в страну. Если его нет, то необходимо получить в своей стране, перед въездом на территорию российской Федерации.

2. При пересечении границы вам предложат заполнить миграционную карту, ГД е необходимо будет указать в поле цель приезда «Работа».

3. Также перед приездом следует оформить приглашение, если не знаете как – ознакомьтесь с статьей как оформить приглашение на въезд в РФ, где подробно описана кому нужно приглашение и как его получить в соответствии с действующими законами той страны где вы проживаете.

4. После пересечения границы будущему работнику предоставляется неделя на постановку на миграционный учет. Тут есть некоторые особенности уведомления государственных органов, но дочитав статью до конца вы будете разбираться что и в какой последовательности нужно делать. Следует знать что оформление на миграционный учет происходит по месту вашей работы, где вы планируете начать свою трудовую деятельность.

5. Следующим шагом для трудового мигранта будет оформление патента на работу в Российской Федерации. На его получение отводится до 30 календарных дней, на протяжении которых необходимо собрать некоторые документы, которые нужно будет подать для получения патента на работу.

6. После получения документов, иностранный гражданин официально может работать и быть оформлена на работу по всем правилам и законам с учетом требований трудового законодательства.

Перед решением официального трудоустройства на территории РФ помните, что один раз потратив время и силы на оформление документов вы сможете, не боясь наказания со стороны закона, официально работать на территории страны, пользуясь всеми благами, которые дает официальное трудоустройство.

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