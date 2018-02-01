Как выбрать хороший онлайн курс по английскому

При изучении английского языка важно подобрать хороший онлайн курс. Ведь именно от вашего выбора будет зависеть, как количество потраченного времени на обучение, так и полученные знания. Подобрать правильный курс зачастую довольно сложно, ведь в этом вопросе нужно ориентироваться на ваши текущие знания языка. Например, если вы уже неплохо им владеете, курс для начинающих будет вам абсолютно бесполезен. Однако есть ряд универсальных критериев, ориентируясь на которые можно выбрать лучший курс из множества предлагаемых вариантов. Давайте их рассмотрим.

Видео и аудио материалы

Любой качественный курс должен включать в себя как видео, так и аудио материалы. Однако зачастую предлагается что-то одно. Сразу отказывайтесь от таких предложений. Видео курс мешает восприятию материала ввиду ярких картинок. Аудио же не хватает выражения лица говорящего, мимики и других аспектов, передаваемых с помощью изображения. Хороший курс должен включать в себя оба вида материалов.

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Наличие отзывов

Первое, на что стоит обратить внимание — это наличие положительных отзывов у курса или у его автора. Не стоит выбирать курсы, которые малопопулярны, либо имеют негативную оценку. Вполне вероятно, что вы получите некачественное обучение или вовсе столкнетесь с мошенниками. Выбирайте только из проверенных курсов, которые имеют положительные отзывы. Это сэкономит как ваше время, так и ваши деньги.

Стоимость

Главной ошибкой зачастую является погоня за самой выгодной, доступной и низкой ценой на курсы. Такими предложениями пестрит интернет. Однако в большинстве случаев вы столкнетесь либо с мошенниками, либо с некачественными материалами. Хороший курс, по которому вы действительно сможете научиться, не может стоить дешево.

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Авторы

Обращайте внимание, кто разрабатывал курс. В идеале авторы должны быть как русскими преподавателями, так и носителями английского языка. К сожалению, если программу проектировал только русскоязычный человек, которой к тому же, и не учитель, то вы не сможете работать с правильной разговорной речью, а также однозначно упустите ряд важных правил. В случае если материал полностью разрабатывался в другой стране, то вам будет крайне сложно его освоить, особенно если вы только начинаете изучать язык.

Выбирайте качественные и проверенные курсы, уделяйте внимание их содержанию, авторству и цене. Только правильно выбранная программа поможет вам быстро и хорошо освоить все тонкости иностранного языка.

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