Фигуры технического анализа рынка Форекс

Серьезная аналитика – главная составляющая в работе всех участников биржевой торговли. В трейдинге используют инструменты технического и фундаментального анализа. У каждой из систем есть сторонники и противники. Чтобы использовать в торговле преимущества прогнозирования, нужно понимать, что технический анализ базируется на использовании индикаторов, сигналов, графиков, а фундаментальный – на изучении финансовых новостей, основных экономических показателей, календарей ожидаемых событий. Фигуры технического анализа – наглядная демонстрация поведения рынка в конкретный момент времени.

Особенности использования фигур

Графические объекты дают трейдеру представление о том, куда «пойдет рынок», как будет развиваться в дальнейшем. На основе полученной информации можно спрогнозировать ценовые колебания Форекс активов. Важный принцип графического анализа – рыночные события повторяются, и этот постулат можно использовать при составлении прогнозов на основе фигур. Идентичных на сто процентов моделей на графике не бывает – рынок движим настроениями участников торговли, но паттерны (закономерности) сохраняются. Для грамотной работы с фигурами технического анализа нужно знать особенности и преимущества объектов:

Обнаруживая на графике некоторую фигуру, трейдер может спрогнозировать поведение цены.

Графические объекты имеют общие черты, что помогает выделить и классифицировать закономерности.

Фигуры технического анализа можно рассматривать как приемлемую альтернативу использованию индикаторов.

Составлять прогноз по движению цены можно по трендам и уровням, на применяя другие торговые сигналы.

Благодаря фигурам трейдер учится распознавать паттерны, получая значимое преимущество для принятия решений.

У всех графических моделей есть правила формирования, фигуры дают наглядное представление о движении цены.



При использовании фигур технического анализа нужно помнить о субъективности оценки. Два инвестора могут «обнаружить» на одном и том же графике в одном временном интервале разные модели. Это связано с субъективностью мышления, личным опытом и неодинаковыми взглядами на рынок forex. Среди наиболее популярных фигур выделяют треугольники, свечи, ромбы, флаги, шипы, модели «голова и плечи», «вершины и дно». Все фигуры классифицируют на разворотные с откатом, трендовые с усилением тенденции и неопределенные модели.

Варианты фигур разворота

Чтобы заранее спрогнозировать разворотное движение тенденции, трейдеры используют в техническом анализе объекты разворота. Среди них есть сложные и простые фигуры, но важно не придумывать их на графике. Наиболее популярные разворотные модели:

Голова и плечи. Паттерн формируется из трех ценовых пиков, средний наиболее высокий. Плечи (боковые пики) не обязательно будут симметричными. Интерес представляет расстояние от верхнего пика до линии «шеи», проведенной через локальные минимумы.

Графическая комбинация Двойная вершина. Ломаная цены формирует два последовательных высоких пика, линию шеи проводят через впадину между вершинами. Цель трейдера – дождаться пробоя линии шеи. Аналогично строится модель Двойное дно в перевернутом виде.

Фигура «Бриллиант». Формируется из треугольников и дает информацию о развороте тренда вверх или вниз. Чтобы использовать паттерн в работе, трейдеру нужно дождаться пробитие ценой точки максимума по высоте фигуры.

Формирование данных фигур технического анализа говорит о том, что рынок будет разворачиваться. Никакие тенденции не продолжаются вечно, цены плавно замедляют ход, откатывают, и происходит разворот тренда, причем цена изменяет направление при сильном тренде и большом объеме. Но трейдер должен помнить, что не всегда нарушение линии является стопроцентным сигналом к развороту.

Трендовые и неопределенные объекты

Если Форекс входит в фазу консолидации, есть все основания предполагать направленное продолжение тенденции и увеличение силы тренда. На этом этапе аналитики пользователю помогают построить прогноз трендовые фигуры.

Вымпел и флаг визуализируют небольшой временной интервал консолидации при наличии динамичного тренда. Чтобы формировались указанные модели, ценовая кривая должна быть крутой. Фигуры ограничены параллельными или едва сходящимися линиями поддержки и сопротивления.

К неопределенным моделям относятся клин и треугольник. Неопределенность в данном случае означает, что графический объект может с одинаковой вероятностью указывать на предстоящий разворот рынка или продолжение тенденции. Если клин сформировался по направлению основной тенденции, рынок будет разворачиваться, в противном случае трейдер получает сигнал на увеличение силы тенденции.

Треугольники выстраиваются в длительном временном периоде. Различают симметричные, восходящие и нисходящие объекты. Чтобы достоверно спрогнозировать разворот или продолжение тренда, стоит дождаться откатов корреляции, избегая ложных пробоев. Наиболее точные прогнозы практикующие трейдеры выстраивают на совокупных данных, полученных при изучении графических фигур, японских свечей и торговых сигналов.

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