Особенности предоставления услуг event-агентством «Мероприятие.ру»
Проведение корпоративной вечеринки, профессионального праздника, презентации, семейного торжества или конференции требует не только тщательной подготовки, но и специальных знаний. Сегодня заказчики чаще всего предпочитают использовать услуги специализированных event-компаний. Их сотрудники занимаются разработкой интересных сценариев, поиском места для проведения торжества, подбором обслуживающего персонала, операторов для фото- и видеосъемки. Для организации торжества они привлекают различные фирмы-подрядчики: студии флористики и дизайна, рестораны, кондитерские, концертные холдинги, учреждения, предоставляющие в аренду светотехнику и аудиооборудование.
Преимущества использования услуг event-агентства
Заказчики, которые решили воспользоваться услугами event-агентства, получают много преимуществ. Главными из них считаются:
- экономия свободного времени;
- рациональное использование финансовых ресурсов;
- разработка индивидуального сценария, в котором учтены все требования клиентов.
В процессе подготовки торжественного мероприятия специалистами учитываются все важные моменты.
Мероприятие.ру — креативное event-агентство в Москве, пользующееся повышенной популярностью среди заказчиков. За свои услуги компания получает комиссионные начисления, которые обычно составляют не более 10 % от общего бюджета проводимого мероприятия. Постоянным клиентам предоставляются выгодные ценовые скидки в виде агентского вознаграждения.
Особенности работы event-агентства «Мероприятие.ру»
На потребительском рынке компания «Мероприятие.ру» работает более 10 лет. За это время оно сумело сформировать стабильную клиентскую группу и получить хорошую репутацию среди заказчиков. Сотрудники компании сумели разработать множество интересных сценариев, в которых учитываются все пожелания клиентов. Каждый этап мероприятия реализуется в точно назначенные сроки.
О качестве работы компании свидетельствуют десятки положительных отзывов бывших клиентов. Сотрудники фирмы гарантируют своим заказчикам:
- нестандартный подход к разработке плана каждого мероприятия;
- оперативность выполнения поставленных задач;
- качественное выполнение всех взятых обязательств;
- соблюдение назначенных сроков;
- абсолютную прозрачность при составлении сметы для организации торжественного события.
Главным принципом работы компании «Мероприятие.ру» считается индивидуальный подход к каждому заказчику. Постоянные клиенты имеют право на получение клубных карточек, а также участие в систематически проводимых акционных мероприятиях. При этом гарантируются значительные скидки в оплате за предоставленные услуги.