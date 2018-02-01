Вьетнам – одно из лучших мест в мире

Вьетнам – страна, которая удивит каждого туриста побывавшего тут впервые своей удивительной красоты природой с необъятными пляжами из чистейшего песка и высокими скалами, растущими из недр океана с деревьями наверху, культурного микса Азии и Европы, древней истории с относительно печальным прошлым и процветающим настоящим. А также Вьетнам – это страна, которая способна удивить также и кулинарными изысками, которых вы не встретите больше нигде в мире. Поэтому отдых во Вьетнаме пользуется популярностью среди туристов всего мира.

Климат и расположение Вьетнама

Вьетнам с западной стороны граничит с такими странами как Лаос и Камбоджа, с северной стороны — с Китаем, с восточной и южной омывается теплыми водами Южно-Китайского моря.

Климатические условия в стране довольно сильно отличаются в силу того, что страна имеет большую протяженность береговой линии с севера на юг. Зимой на юге страны стоит жаркая погода, а на северной стороне относительно прохладно. В горных районах редко, но бывают заморозки. Летом часто на территории всей страны идут проливные муссонные дожди, что делает отдых в стране в это время не очень комфортным.

Популярные туристические регионы Вьетнама

Ханой — столица Вьетнами и один из наиболее посещаемых городов не только Вьетнама, но и всего азиатского региона. Но учитывая количество населения можно с удивлением отметить что город приятный внешне, с обилием зеленых парков, озер и тенистых скверов, что делает его одним из самых любимых туристами.

Ньа Чанг – известный тем, что побережье в нем известно наверно всем художникам и фотографам мира, ведь не зря оно занимает почетное 29 место по красоте всех заливов в мире. Этот город один из самых красивых морских курортов, в котором находится институт океанографии. Также туристы любят этот город и его окрестности из-за очень красивого ландшафта.

Прочитать больше про население, экономику, культурную и политическую жизнь Вьетнама можно, посетив сайт Википедия, где собраны все основные факты про отдых в этой прекраснейшей стране.

Статьи по теме