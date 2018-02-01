Как можно стать красивее с помощью перманентного макияжа

Перманентный макияж – это профессиональная процедура во время которой под кожу вводят специальные пигменты, которые позволяют получить более стойкие контуры линий лица. Такой макияж выполненный с соблюдением всех необходимых условий будет сохранятся очень продолжительное время — более 3, а бывает и до 5 лет, в зависимости от успеха проведенной процедуры и от особенностей организма пациента.

При хорошо проведенной процедуре клиенту не придется ежедневно наносить макияж, а лицо при этом будет сохранять четкие линии и выглядеть выразительно при любом уходе. Многие люди часто путают татуаж с татуировкой, но в действительности это кардинально противоположные процедуры, которые не имеют практически ничего общего между собой.

В чем отличия между татуажем и татуировкой?

В совей основе татуаж можно понимать как косметическая татурировка, но главное отличие в их глубине проведения процедур, а также есть еще и другие существенные отличия между этими процедурами. Кроме меньше глубины прокола при татуаже используют исключительно натуральные добавки в отличие от татуировок, когда применяются синтетические добавки, которые обеспечивают более стойкими цвета и рисунок татуировки. Также применение при татуаже натуральных добавок исключает любые аллергические реакции. А с течением времени пигменты, введенные под кожу при татуаже, полностью исчезают самостоятельно. Также кардинально отличается техника нанесения татуажа от татуировки, поэтому не следует доверять процедуру нанесения татуажа мастеру нанесения татуировок, а лучше доверить это дело профессиональной студии, к примеру, сделать это в студии Татуаж межреснички. В указанной студии вам предложат все типы услуг в технике татуаж. Тут можно сделать межресничный татуаж глаз, а также татуаж глаз стрелкаэ. На сайте есть описание основных техник, которые предлагают мастера студии. Также есть информация и про самих мастеров, к которым можно записаться на процедуру прямо на сайте студии.

Возможности перманентного макияжа

У процедуры перманентного макияжа есть много преимуществ, среди которых можно отметить следующие:

На несколько лет можно забыть про необходимость проведения ежедневных процедур для лица;

Ваш макияж не будет бояться ни влаги, ни жары;

Ваше лицо будет выглядеть максимально естественно;

Проблемы с внешностью, которые нельзя решить другими способами вполне под силу сделать с помощью татуажа.

Татуаж – это процедура, которая может помочь в сложных ситуациях и справиться с дефектами, которые устранить другими способами порой не возможно.

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