Что лучше в современном мире моногамия или полигамия?

Такие понятия как моногамия и полигамия вызывают много дискуссий еще з времен зарождения жизни на земле. А что лучше для полноценного развития человечества на современном этапе не знает достоверно никто, много разных мнений и суждений на этот счет, но мы попробуем в рамках нашей статьи разобрать в этом вопросе. Для приверженцев моногамии данный стиль поведения – это верность и преданность, это чистая и непорочная любовь, а для противников – это скука и однообразие, это превращение секса в рутинную и неинтересную работу, потеря интереса в сексе с одним партнером.

Рутина в отношениях

Если говорить статистическими данными, то большинство людей из разных стран мира отдают предпочтение привязанности к одному партнеру и общество осуждает разнообразие в выборе партнеров. Но, безусловно, бывают исключения и особенно среди мужчин, у которых природа немного другая и в отличие от женщин стремление к полигамии у них заложено в инстинктах. Встречаются и пары, которые не против попробовать что-то новое в сексуальной жизни и на время становятся полигамными. Если оба супруга этого хотят, то они имеют полное право на свои эксперименты.

Полезна ли полигамия для современного общества?

Для начала следует понять, какой бывает полигамия. Современный мир имеет несколько трактовок этого типа поведения. Некоторые пары сразу имеют договоренности про свой образ отношений в совместной жизни. Полигамия бывает разнообразной и можно выделить несколько основных лини поведений партнеров. Тип отношений, когда оба партнера приемлют связь с другими партнерами, называется свингерство. Есть целые сообщества, где люди встречаются и знакомятся для совместного времяпрепровождения.

Есть свободный тип отношений, когда партнеры ведут свободный образ жизни и заранее договариваются, что каждый может иметь отношения на стороне, и оба партнеры согласны с таким положением вещей.

Полезна ли моногамия для современного общества?

Есть ряд статей и научных работ в которых проводились эксперименты такого явления как моногамия. И в целом практически во всех статьях исследователи соглашаются что моногамия имеет свои недостатки так и преимущество для в общества в целом. В моногамном союзе очень часто отношения портит ревность, которая присуща многим парам, которые остаются верными своим партнерам.

Статьи по теме