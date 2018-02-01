Детские часы Smart Baby Watch Q80 – элегантные и безупречные часы с GPS

Специально разработанная модель Smart Baby Watch Q80 – это, как утверждают разработчики, улучшенная версия q90. Детские smart-часы предназначены для ребятишек, владеющих GPS-трекером.

С тех пор, как прогрессивные технологии подарили пользователям умные наручные гаджеты, проблема сохранения связи с ребенком и поиска его на улицах города отпала. Ношение смарт часов с GPS-функцией на запястье подростка является достаточным для того, чтобы родители в любой момент могли иметь представление о том, где находится сын или дочь, отправить сообщение со своего телефона, прослушать окружение или немедленно отправиться на помощь в случае получения тревожного сигнала.

Часы Q80 на руке ребенка

Новинка смотрится стильно и аккуратно на руке ребенка, обладает эргономичными размерами и выделяется современным дизайном. Производители предусмотрели размещение на корпусе «горячих кнопок», а также интеграцию с Nano sim стандартом. Для упрощения освоения функций и управления моделью был увеличен дисплей с повышением яркости.

В перечне наиболее важных достоинств:

компактность устройства;

привлекательный для юного поколения дизайн;

виброзвонок;

удобство считывания информации за счет яркого большого дисплея;

поиск точек доступа к Wi-Fi для локализации местонахождения маленького владельца часов;

книга контактов под сохранение 10 номеров.

Наличие опции вибровызова означает, что пропустить поступление звонка от папы-мамы попросту невозможно. Единственный вариант – снять гаджет с руки, но тогда теряется смысл ношения BabyWatch Q80.

У предлагаемого изделия предусмотрен эластичный ремешок, который мягко и плотно облегает запястье, не передавливая сосуды. Подобрать удобное закрепление несложно, причем ни возраст ребенка, ни объем детской руки на это не повлияют.

Эксперты рынка считают представленный продукт добротным и надежным, указывают на выигрышное преимущество – удачный по размерам экран, который значительно уменьшит напряжение для детских глаз. Кроме того, стабильное подключение к бесплатным WiFi-раздачам повышает точность и скорость определения координат малыша на данный момент.

Потребителям следует иметь в виду, что стоимость усовершенствованных часов для детей будет выше, чем у предыдущей версии. Однако это не должно помешать пониманию того, что и количество функций, и качество исполнения также повышается. Это означает, что умная новинка Smart Baby Watch Q80 – достойный лидер рейтинга детских часов.

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