Шины от ведущих производителей по приемлемым ценам

Вилочные погрузчики относятся к категории складской техники на колесном ходу. Ежедневно, они подвергаются серьезной физической нагрузке. Поэтому потребители, при выборе шин для вилочного погрузчика , учитывают ряд важных особенностей данной категории товаров. Используя технику известных брендов Toyota, Still, Komatsu, Nissan, стоит принимать во внимание технические характеристики. Ведущие производители шин Marangoni, Camso, Michelin, в своем производстве, учитывают:

Усиленную нагрузку, сопряженную с частыми и резкими поворотами, торможением и резкого смена курса.

Механическую прочность колес.

Возможность создания эластичных колес, которые способны создать максимальную амортизацию, позволяющую сократить продольные и поперечные колебания, крены при любом угле поворота.

Конструктивные особенности шин

Шины 5.00-8 от компании Marangoni выполняют важные конструктивные задачи. К их числу стоит отнести:

Смягчение различного рода ударов и толчков, которые негативно сказываются на подвеску складской техники.

Обеспечивает надежное сцепление колес с дорожным покрытием, что усиливает тягу и тормозные функции.

Обеспечивает необходимую в работе грузоподъёмность.

Экономичной особенностью является тот фактор, что качественные шины для вилочного погрузчика имеют гораздо больший срок службы.

Виды резины

При выборе наиболее подходящей модели резины, специалисты ориентируются на рабочую поверхность пола в складских помещениях. Различают:

Цельнолитые. Данная категория активно используется на твердом, ровном полу (бетонная стяжка, ровный грунт). Конструктивно, колеса состоят из нескольких частей: внешняя часть, на которой находятся протекторы, средняя, отвечающая за амортизационные свойства транспорта и внутренняя часть предназначена для крепления к стальному ободу. В ассортименте продукции предлагаются шины 5.00-8 белого цвета. Такие изделия идеально подходят для помещений, в которых действуют санитарные нормы и особые требования.

Пневматические. Они могут подразделяться на камерные и бескамерные. К достоинствам пневматических колес относится хорошие амортизационные качества и легкость в эксплуатации. Они предназначены для работы на неровных поверхностях, а также при любых погодных условиях, но требуют ежедневного контроля за давлением.

Качественные шины является гарантией длительной эксплуатации складской техники. Они уменьшают сопротивление качаниям, и усиливает боковую устойчивость. Шины Marangoni обеспечивает бесшумность при передвижении, что создает благоприятную обстановку для всех сотрудников складских помещений.

Компания предлагает качественную продукцию от ведущих производителей. Весь товар сертифицирован и соответствует стандартам качества.

По материалам сайта www.promshina.by

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