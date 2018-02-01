Специфика игровых автоматов с низкой дисперсией выплат

Все игровые автоматы в каталогах интернет казино можно условно классифицировать на три группы: это слоты с низкой, средней и высокой дисперсией. Каждая категория игровых автоматов по уровню дисперсии имеет свои особенности и характерные черты. Остановимся подробнее на самых популярных, низко-дисперсионных слотах, которые имеют самую лучшую статистику выигрышей среди всех онлайн азартных игр.

Хочешь играть в лучшие высоко-дисперсионные игровые автоматы — переходи по ссылке на сайт авторитетного интернет казино и выбирай любые симуляторы одноруких бандитов из каталога. В популярных интернет казино обычно представлен самый большой выбор слотов с низкой и средней дисперсией, потому что они наиболее востребованы со стороны игроков. Не удивительно, что желающие удерживать высокие позиции посещаемости интернет казино делают ставку именно на слоты с низким уровнем дисперсии. Такие игровые автоматы позволяют выигрывать чаще всего благодаря самым благоприятным условиям для совпадения одинаковых картинок на линиях. Единственным существенным недостатком таких слотов можно назвать достаточно невысокие коэффициенты выплат, которые обуславливают низкую доходность. Тем не менее, если играть с умом, то можно вернуть все потраченные на ставки деньги с хорошим процентом прибыли сверху. Причём, в отличие от высоко-дисперсионных слотов, на это уйдёт немного времени.

Низко-дисперсионные игровые автоматы имеют несколько характерных особенностей. Во-первых, это короткий цикл возврата ставок, благодаря чему не требуется длительная игра. Деньги возвращаются с выигрышами в скором времени. Это удобно для тех, кто не может проводить в интернет казино длительное время, а также для тех, кто экономит свои деньги, предпочитая играть на ставки в краткосрочном, а не долгосрочном периоде. Следует заметить, что низко-дисперсионные игровые автоматы являются не только самыми ненакладными с финансовой точки зрения, но и самыми безопасными с позиции оценки уровня риска. В них не нужно долго играть, ожидая крупных выплат. Выигрышные цепочки начинают выпадать уже с первых вращений, принося игрокам небольшие, но приятные выплаты. Это обеспечивает короткий цикл окупаемости игрового процесса и делает его безопаснее, чем в случае с высоко-дисперсионными слотами, в которые нужно очень долго играть на ставки в ожидании заветного выигрыша. Хотя он и бывает крупным, но даже это не всегда позволяет окупить затраты долгой игры на деньги.

Статьи по теме