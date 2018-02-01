Графические планшеты – что это и как выбрать?

Прогресс и наука не стоят на месте. И поэтому так приятно иметь дело с инновационными и функциональными изобретениями, существенно облегчающими жизнь человека. Так, к примеру, если раньше, чтобы начертить чертёж, нужно было вооружиться принадлежностями для черчения, иметь точные расчёты и обладать специальными навыками, то сегодня графические планшеты могут существенно облегчить эту задачу и взять выполнение основной работы на себя.

С помощью таких графических планшетов можно будет без труда переносить свои чертежи и рисунки в… компьютер. Подключение к последнему происходит благодаря блютузу или специальному юсб-порту. В итоге, с помощью этого девайса появляется возможность просто, быстро и профессионально создавать чертежи. А если добавить красок и активировать различные режимы, то можно с легкостью стать творцом фотоколлажей, компьютерных игр и профессионально ретушировать снимки.

Главное, выбрать подходящую для поставленных перед вами задач модель и с её помощью вы сможете реализовать намеченное. А для этого специалисты рекомендуют обращать своё внимание на такие важные моменты, как размеры активной области. Они могут быть формата А4, А3, и даже А6. И хотя небольшая модель листа соответственно меньше по размерам, но если вам нужно передать максимально точно изображение – сделать это будет довольно сложно.

Обязательно нужно обращать внимание и на то, какой величины стороны планшета и монитор вашего устройства, какая чувствительность нажатия пера. Последнее очень важно, ведь от этой величины будет зависеть то, как чётко будет передаваться рисунок вашему компьютеру и что из этого в итоге получится. Не лишним будет поинтересоваться и разрешением графического планшета. Для любительского уровня можно брать средние параметры, а вот для профессиональной работы лучше подыскать вариант не менее 5080 дпи. Хотя он стоит дороже, но результативность его работы выше.

Кстати, пользоваться такими планшетами могут не только правши, но и левши. Для этого нужно будет просто настроить соответствующим образом ваш девайс.

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