Выбираем нижнее бельё

Несмотря на то, что нижнее бельё находится под одеждой, скрытое от посторонних взглядов, специалисты рекомендуют при его выборе быть очень внимательными. Речь идёт не только о выборе ткани, модели, размера, но даже о выборе цвета. От всего этого будет зависеть не только ваш комфорт и удобство, но и ваше настроение.

Какая может быть связь между нижним бельём и настроением – спросят скептики? Оказывается, подобная связь всё-таки есть. Так, в красивом, сексуальном белье женщина чувствует себя уверенной, желанной и любимой, излучает привлекательность и красоту. Если же она носит простенький комплект, во всех её движениях читается неуверенность и нелюбовь к себе. Именно к таким выводам пришли специалисты, проводившие исследования в этой области.

Так, как же выбирать женские трусы в Украине? На что обращать своё внимание?

Главные моменты выбора нижнего белья

О правилах выбора нижнего белья сказано много. Однако, несмотря на это многие дамы и девушки умудряются допустить явные ошибки. Именно для них и стоит повторить прописные истины. Так:

Учитывайте сезон – для лета можно выбирать легкие наборы, максимально открытые, из легкой ткани, приятной к телу. Плавки при этом могут быть с низкой посадкой, а бюстгальтер иметь красивое и глубокое декольте. Для холодного времени года, когда вы носите закрытую одежду, можно подобрать классические комплекты, выполненные из тонкого трикотажа. Они будут не только поддерживать ваше тело, но и согревать его в холодный день.

Принимайте во внимание цвет – возможно, в музыкальных клипах и в кадрах кино нижнее бельё контрастного с одеждой цвета и выглядит эротично, но в жизни подобное воспринимается как демонстрация безвкусицы. Поэтому, под светлую одежду выбирайте светлые наборы белья. А вот под темный верх можно надеть темное или цветное бельё. Главное, чтобы ткань не просвещалась, и никто из окружающих не догадался о цвете вашего белья.

Обращайте внимание на размер – нижнее бельё не должно стягивать ваше тело, но должно аккуратно его поддерживать. Этого можно добиться, если вы носите бельё своего размера. Купленное на размер больше, оно будет смотреться не очень красиво и постоянно доставлять вам дискомфорт.

Как часто покупать нижнее белье

Конкретного ответа на этот опрос нет. Но, как только вы заметили, что материал, используемый для пошива набора нижнего белья, утратил свою эластичность, растянулся, поблек – самое время задуматься о приобретении обновки.

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