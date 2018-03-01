Селебрити и мир шоу-биза

Личная жизь популярных селебрити вызывает у простых обываетелй небывалый интерес. Они хотят знать о звёздах всё, и даже самые пикантные подробности, в том числе и собственными глазами лицезреть фотографии голых знаменитостей. Однако, по мнению психологов, в таком стремлении нет ничего удивительного. Напротив, таким образом наши простые соотечественники стараются найти объяснение своим неудачам, своей неуспешности. Впрочем, есть и такие, истории звезд, которых отлично мотивируют и позволяют ставить перед собой цели и достигать их. Эдакий, стимул и толчок к развитию.

С появлением Интернета следить за жизнью звёзд стало намного проще. Если раньше необходимо было искать глянцевые журналы, в которых могла промелькнуть лишь небольшая заметка о звезде, то сегодня достаточно «загуглить» любимого актёра или певца, как Интернет выдаёт полный список его фото, видео, интервью, и конечно же актуальных новостей… У фанатов теперь куда больше возможностей держать руку на пульсе жизни любимой звезды.

Однако, не всему написанному и опубликованному в Интернете стоит верить. Некоторые статьи – не более, чем удачный пиар ход. Кстати, на скандалах наши звёзды зарабатывают не меньшую популярность, чем на участии в благотворительных акциях. Но если о последних быстро забывают, то вот о конфузах, выяснениях отношений и просто о небольших слабостях звезды публика помнит всегда.

Что же касается того, где же можно черпать действительно точную информацию, то это в большинстве случаев официальные сайты селебрити. Сегодня каждый из них имеет такой в Сети. Есть также много страниц в социальных сетях и на различных платформах, но тут необходимо отдавать отчёт, что страничка может быть фейковой. Соответственно в правдивости написанного и опубликованного там материала также можно сомневаться.

Как относятся сами звёзды к своей популярности и к тому, что Интернет полностью отобрал у них право на приватность и личную жизнь? В большинстве случаев они воспринимают это, как необходимую составляющую их успешности. Поэтому они готовы мириться со всеми неудобствами.

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