Скважины на глубокий песок: описание процесса, параметры источника

Несмотря на обилие в почве слоев с жидкостью, наиболее распространённым является изготовление скважины с уводом трубы на песчаник. Данный подход оптимален по цене. Качество воды также является одним из лучших. Давайте подробнее рассмотрим нюансы.

Этапы изготовления

Прежде чем мы разберем плюсы, ознакомьтесь пошагово с процессом бурения на глубокий песок :

Проведение изыскательских работ — хороший специалист точно определит минимальную глубину. Вам не придется переплачивать за лишние метры;

Изготовление скважины — делается она за 24-48 ч. Иногда работники натыкаются на валуны, которые приходится удалять — это способно увеличивать затраты времени;

Установка каналов — внедряется центральная труба из металла или пластика. Они заранее оснащаются фильтрами, исключающие засорение жидкости окружающей глиной;

Монтаж труб и электроники — система разветвляется. Подключаются насосы и автоматика, запускающая подачу воду при повороте крана.

Обязательным дополнением к сервису должна быть гарантия. Крупные фирмы выдают ее сроком не менее 8 лет. Ни в коем случае нельзя брать услуги без нее. Неопытные и просто недобросовестные компании могут не поставить фильтр или другой компонент, из-за чего срок службы конструкции сократится до 1-3 лет. Подобное не редкость.

Особенности

Оптимальная глубина: в нашем случае она составляет 40-90 метров. Изготовление колодца на 20-30 м. в 80-90% дает лишь жидкость технического качества, которую придется фильтровать. Здесь же мы сразу получаем ресурс, пригодный для питья.

Внушительная долговечность: скважины на глубокий песок работают 50 и более лет. В них много воды — выкачивать вы сможете до 2 м³/час.

Простой процесс оформления: сейчас лицензия требуется лишь при бурении артезианского источника. Даже вывод трубы на глубину в 90 метров не вызовет нужды в приобрении бумаг.

Адекватная стоимость: во многих уголках РФ достаточно опуститься на 40—50 м., чтобы получить чистую воду. Поэтому мало кто сегодня делает колодцы на 20-25 м, которые будут работать 7-8 лет и потребуют сложной системы очистки. Добраться до артезианского горизонта обойдется в 3-5 раз дороже. По факту, бурение скважины на глубокие песок — единственный правильный выбор для небольшого цеха или частного дома.

Мы рекомендуем заказывать работы у фирм со стажем от 10-15 и более лет. Это позволит забыть о проблемах и спокойно пользоваться источником.

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