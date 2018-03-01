Виды торгово-выставочного оборудования: как выбрать оптимальный вариант

На данный момент требовательный потребитель обращает внимание не только на то, что продается, но и на то, как продукт представлен. Поэтому продавцы начинают уделять все больше внимания выставочному оборудованию, которое должно иметь привлекательный внешний вид, соответствовать качеству продукции и с лучшей стороны презентовать товар. Представленное оснащение может быть не только настольным или напольным, но и настенным. Однако на практике последний вариант встречается реже из-за того, что его сложнее всего транспортировать и устанавливать.

Какими критериями руководствоваться при выборе

Напольное оборудование разделяется на универсальное и пристенное. При этом все представленные конструкции можно подразделить на шкафы и витрины, которые применяются для выставки дорогостоящей или хрупкой продукции. Витрины запираются на ключ. Шкафы удобны, ведь позволяют выставить товар в коридоре или проходе и при этом не бояться за его сохранность.

Вторым видом для торговли являются стенды, которые станут отличным вариантом для демонстрации большого количества продукции. Они применяются для презентации одежды и бытовой техники. Если вы заинтересованы в выгодной покупке, то ознакомиться с ассортиментом оборудования для торговли можно по ссылке http://www.tigon.ru.

Еще бывают панели, которые можно вешать на стену или устанавливать на пол. Разновидностью шкафов-витрин являются специальные выставочные прилавки, на которых вся продукция размещается горизонтально. Такой вариант лучше всего подходит для представления и продажи ювелирных украшений. Для различных аксессуаров, колец и сережек могут использоваться специальные футляры, которые также подходят для демонстрации часов. Для привлечения внимания посетителей на конкретный товар используют подставки и пластиковые держатели.

Еще одним вариантом являются демонстрационные стеллажи, которые применяются для продуктовых и промышленных товаров, при этом они могут быть как пристенные, так и двухсторонние. Еще одним распространенным вариантом на сегодняшний день являются сетчатые конструкции, которые гармонично сочетаются с любым интерьером помещения.

Для большего привлечения посетителей во многих видах выставочного оборудования присутствует подсветка, основное назначения которой заключается в возможности более подробно рассмотреть все детали интересующего товара.

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