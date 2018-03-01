Платные и бесплатные слоты – есть ли отличия?

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Поначалу, как правило, всем игрокам везёт. Но, чтобы эйфория выигрыша не вскружила голову, лучше сразу определить для себя, сколько времени вы можете посвятить игре, а также, сколько средств вы готовы пустить на ставки. Превышать лимит времени и средств не стоит. Удача — дама переменчивая, и даже если вам везло раньше, она может решить вас испытать на прочность. Поэтому, нужно вовремя уйти с карманами, полными выигрыша.

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