Правила приёма гостей дома

Многие из нас любят принимать гостей дома. В уютной домашней обстановке действительно можно лучше расслабиться и приятнее пообщаться. Однако, чтобы окружающая обстановка и оформление стола ничуть не уступали интерьеру и декору шикарного ресторана, специалисты рекомендуют хозяйкам обращать внимание на мелочи. В частности, внимательно выбирать посуду, которой будет сервирован стол, а также скатерти и салфетки. Так, текстильные изделия обязательно должны сочетаться. И если вы хотите произвести на своих гостей впечатление, рассмотрите для себя такой вариант, как качественные однотонные изделия. Скатерти ТМ Прованс как раз подходят на эту роль. И, использовав их для декора праздничного стола, вы сможете быть спокойны. Кстати, широкий выбор возможных вариантов расцветок скатертей позволяет подобрать тематические рисунки под праздники по разному поводу (сезонные, семейные).

Праздничная посуда также должна быть красивой, и лучше будет заранее просчитать количество приглашенных гостей, чтобы все тарелки на столе были одинаковыми. Сочетать посуду из разных сервизов считается признаком дурного тона.

Обязательно позаботьтесь о столовых приборах. Даже если вы знаете точное количество гостей, которые будут сидеть за вашим столом, обязательно приготовьте несколько запасных пар, на случай, если кому-то из гостей нужно будет заменить приборы.

Для того, чтобы не возникло путаницы за столом, кому из гостей какое место отведено, можно расставить специальные карточки с именами. Тогда каждый сможет занять своё место, и не возникнет неразберихи, кому и где сидеть.

Касательно праздничного меню, его стоит продумать заранее, учитывая гастрономические предпочтения приглашенных людей. Так, если за столом будут сидеть вегетарианцы и люди, употребляющие мясо, нужно сделать так, чтобы и первые, и вторые могли полакомиться блюдами, соответствующими их вкусам и убеждениям.

Принимать гостей дома – хлопотное, но приятное дело. И если уделить достаточно внимания организации такого домашнего приёма, результат вас не разочарует.

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