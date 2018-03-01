Пластиковый шифер для чего он предназначен

Для многих словосочетание пластиковый шифер до сих пор вызывает недоумение. Ведь шифер ассоциируется с чем-то тяжелым, серым и угрюмым. Но, на дворе уже двадцать первый век, и полимерные материалы для кровли прочно вошли в нашу жизнь. Разберем для чего годится пластиковый шифер, из чего его делают и какие есть ограничения в использовании.

Виды и свойства пластикового шифера

Сразу оговоримся, что пластиковый шифер – это вспомогательный, и больше декоративный материал, он плохо подходит для капитальных кровель, но не заменим, для:

крытых террас;

козырьков над входом;

беседок и навесов над местами отдыха и парковками для машины;

зимних садов и оранжерей – больше подходит для южных регионов;

прозрачных крыш мастерских, гаражей, пристроек и даже теплиц.

Основное назначение создание светопрозрачных конструкций с разной степенью затенения.

Теперь разберем какие виды пластикового шифера доступны на рынке Украины:

1. ПВХ – шифер. Делают из поливинилхлорида. Наиболее популярны прозрачные и полупрозрачные разновидности. Есть также цветной ПВХ шифер, а также плотные и непрозрачные исполнения повышенной прочности.

Выпускается в листах и рулонах, бывает чистый и армированный стекловолокном. Одним из лучших по качеству является пластиковый шифер SALUX (Германия):

изготовлен по технологии двухосной ориентации прочен (более чем в 20 раз прочнее стекла), устойчив к граду;

внешний вид великолепен;

стоек к ультрафиолету и перепадам температур;

не смотря на малую толщину – неплохой звукоизолятор;

гарантия 10 лет.

Что касается украинского производства, то популярность получил Волнопласт. Внешний вид уступает зарубежным аналогам, но благодаря армированию стекловолокном прочность и устойчивость к ударам на высшем уровне.

2. Поликарбонатный шифер. Внешне прозрачные и цветные модели отличить от ПВХ не просто. Используется прочный и тонкий монолитный поликарбонат, по мехаическим свойствам близок к ПВХ шиферу, по некоторым показателям превосходит. Например, механически заметно прочнее. Но уступает в химической устойчивости. Если вы живете в промышленном регионе, где вместе с дождем могут выпасть кислотные примеси с ближайшего химкомбината, поликарбонатный шифер лучше не использовать.

Недостатки и ограничения пластикового шифера

1. Гибкость с одной стороны явное преимущество с другой недостаток, по пластиковому шиферу нельзя ходить ногами, что усложняет монтаж, нужны специальные трапы чтоб распределить нагрузку.

2. Деформируется при температурах около 120 градусов. Это значит, что прозрачный пластиковый шифер нельзя крепить к темной металлической обрешетке. Прямые солнечные лучи вполне могут разогреть её до температуры больше 120 градусов Цельсия. Нужно или подкладывать деревянные бруски, или красить металл в белый (серебристый цвет).

3. Горючесть – не смотря на добавки, которые делают пластиковый шифер материалом, не поддерживающим горение – пластик есть пластик и до огнестойкости металлических кровель ему ой как далеко.

Где лучше покупать пластиковый шифер

Продаются такие материалы в строительных супермаркетах, садово-дачных магазинах. Купить также можно через фирмы, которые занимаются кровельными материалами и работами, а также заказать в интернете.

Недостаток покупки через интернет – материал нельзя увидеть в живую и пощупать. Но и здесь есть одна хитрость. Можно найти подходящий материал в обычном магазине, а потом заказать такой же через интернет-магазин. Даже с учетом доставки цена окажется заметно ниже, особенно если будет брать достаточно много пластикового шифера.

Одним из проверенных интернет-магазинов является «Наша Стройка». Здесь есть не только кровельные материалы, но и много чего для стройки, дома и сада. Впрочем, зайдите и убедитесь сами.

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