Сороконожки Nike на выбор

Этому типу футбольной обуви в компании придают особое, важное значение. Потому что ходовой товар, который пользуется спросом у любителей футбола. А любителей в количественном соотношении в мире больше, чем профессиональных игроков. Любителям не нужна обувь на пластиковых или металлических шипах, а с множеством резиновых – требуется. Потому что играть чаще всего приходится или на искусственных полях, или газонах, за которыми не ухаживают так, как это происходит в профессиональных клубах.

Такая обувь в принципе дешевле, но американский производитель выводит ее на новый уровень, создавая высокотехнологичные модели, которые не могут быть абсолютно дешевыми априори. Все же не кеды предлагают. Разработчики идут по тому пути, что любительские модели внешне почти не отличимые от топовых версий для натуральной травы. По крайней мере на картинках. Разница становится понятной, если держать в руках несколько моделей, тогда видны мелкие детали.

Не так давно обувь данного типа делилась между собой на: любительскую, полупрофессиональную, профессиональную. По двум последним позициям были вопросы. Что значит «полупрофессиональная»? Это как может быть? Или профи или нет, середины быть не может. А если профессионал, то зачем ему шиповки, он в них не играет. Разве что на сборах, в тренировочном процессе. Тренеры их надевают, проводя занятия. Так что классификация подобрана не совсем верно.

Как классифицировать по-другому, пока не придумали, но сделан первый шаг. Есть любительские модели и есть другие, более продвинутого уровня, а кто и где их будет использовать, другой вопрос. Касательно материалов, предполагается, что в любительские модели заложен меньший ресурс прочности. Но это все относительно, т.к. футбол непредсказуем, повредить обувь выше классом можно на первой игре или тренировочном занятии.

Сороконожки Nike условно шьют (а правильнее говорить «склеивают»), использую синтетическую кожу и натуральную. Второй материал используется реже и реже. Отказаться от него сложно, особенно в последние годы наблюдается всплеск на модели из натурального сырья. Но в последних вариациях натуральную кожу используют не по всей поверхности, а в области носка. На пятке комбинируют с искусственными материалами.

Требования к минимальному весу обуви остаются прежними, сороконожки не должны быть тяжелыми. В погоне за легкостью страдает защита ног, толщина верха уменьшаются, и футбольная обувь начинает напоминать чешки. Зато по отзывам игроков, чем тоньше верх, тем лучше контроль над мячом и точность выполняемых передач, ударов. Вспоминаешь об защите стоп, когда бьешь ногой и попадаешь не в мяч, а в подошву соперника. Так бывает, издержки контактного вида спорта, коим является футбол.

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