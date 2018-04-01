Как отличить подделку от официального игрового ресурса?

Подделки и фальсификат окружают нас на каждом шагу. Сегодня многие фирмы подделывают товары именитых брендов. В результате покупатели остаются недовольны качеством приобретаемого товара и сетуют на такой обман и мошенничество. Такая тенденция наблюдается не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве. Там, к примеру, подделывают оригинальные слоты, и даже сами официальные игровые площадки. Поэтому, не всем вывескам и не каждому обещанию стоит верить.

Как же проверить, что перед вами, настоящий официальный сайт Вулкан 24 или это его дешевая подделка? Для этого специалисты рекомендуют следовать следующим советам. Прежде всего, чтобы отличить подделку от оригинала, игрок должен быть хорошо знаком с оригинальным продуктом. Вы должны не раз посетить настоящий сайт клуба, чтобы знать, как он выглядит. Тогда будет достаточно пары визуальных неточностей в оформлении в дизайне, как вы поймёте, что перед вами совсем не та площадка, на которой вы планировали провести свой досуг.

Подсказать, что перед вами подделка, а не официальный игровой сайт, сможет и игровой ассортимент. Если он слишком бедный и совсем не соответствует тому, во что вы играли на официальной площадке, не стоит надеяться, что вы просто ошиблись или вам показалось. Не тратьте время на такую псевдо игру. Выиграть в эти слоты у вас вряд ли получится. Да и удовольствие от самого игрового процесса вы вряд ли сможете получить, так как эти автоматы не созданы для того, чтобы дарить его.

Обязательно стоит посвятить несколько минут своего внимания изучению правилам сайта, на котором вы оказались. Многие игроки автоматически ставят птичку в графе, что они согласны с ними, думая, что это стандартная процедура и им уже знакомы эти правила (ведь, они, якобы, играют на официальном сайте), но на деле оказывается, что правила на поддельной площадке отличаются. И игрок сам позволяет обвести себя вокруг пальца.

Ну, а для того, чтобы не стать жертвой подобных поддельных игровых сайтов, лучше найти парочку официальных и проводить время на них. А для того, чтобы их не потерять, и не искать каждый раз, правильнее будет поставить их в закладки.

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