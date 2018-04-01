Популярные тематические слоты: в чём секрет максимальной востребованности?

Игровые автоматы тематического типа считаются самым распространенным контентом азартного плана в сети. Все за счет того, что количество тем для раскрытия в ходе игрового процесса никоим образом не ограничено. Поэтому провайдеры на полную мощность включают собственную фантазию и начинают творить. В ходе экспериментов получаются весьма интересные игры, обладающие не только занятной темой, но и отличным набором функциональных характеристик. Здесь стоит сказать и о техническом разнообразии, которое является неотъемлемой частью тематического контента. Количество линий и барабанов, размер показателя ставки, наличие бонусных дополнений — все эти параметры не имеют четких границ. Каждый разработчик сам решает, каким именно будет его тематический слот.

Самый популярный автомат о Египте

Если рассматривать отдельные категории тематических слотов, то здесь обязательно нужно выделить категорию «Египет». О Египте существуют игры в копилках большинства современных разработчиков, и компания Новоматик не стала исключением. Именно этим провайдером в свое время был представлен слот Бук оф Ра, который в буквальном смысле покорил сердца огромного количества гемблеров и стабильно обосновался на самых высоких строчках рейтингов. В чем же кроется секрет этой игры? Конечно же в тематике! Сюжет в Бук о Ра просто восхитительный. В нем преобладает интрига, нотка авантюризма, яркость азартных эмоций и знаменитый персонаж в лице Индианы Джонса.

Описание технических параметров видеослота

Книга Ра — это типичный представитель группы 5-барабанных игр с закрепленными на поле 9 регулируемыми линиями. Этому слоту свойственно наличие линейных маркеров на периферии поля, а также небольшой панели управления в нижней части экрана. Также в игре наблюдается два режима запуска: ручной и автоматический. Дополнительный раздел с информацией про коэффициенты и специальную символику поможет пользователям быстро войти в курс дела и оценить стоимость каждой картинки на поле. Специальное изображения с книгой послужит скаттером и вайлдом одновременно. Такой расширенный функционал делает данную картинку наиболее ценной и перспективной в игровом процессе. Бесплатные спины и риск-игра будут выступать в роли бонусных дополнений к основному развлекательному действу.

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