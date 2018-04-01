Кипрей — растение от ста болезней
До 20-го века в Российской империи китайский чай был не по карману большинству населения, потому в ходу был напиток иван-чай или копорский чай. И на весь мир известен был городок Копорье, где изготовляли такой чай, прозванный заграницей «русским чаем». Долгое время про этот напиток ничего не было слышно, но ныне известность кипрея возрастает. А все благодаря его полезным свойствам и способностям лечить разные болезни. Про иван-чай, лечебные свойства и противопоказания к использованию напитка на его основе и пойдет речь.
Про растение
Кипрей растение довольно высокое — достигает двух метров в высоту, с крупными розовыми или белыми цветками, собранными в соцветия. Растет везде, часто встречается в хвойных лесах. Особенно любит открытые территории — вырубки, пожарища, канавы и овраги.
Использовался в народном хозяйстве не только для напитка, но и в качестве сырья для производства муки, из которой делали хороший хлеб, корни употребляли в пищу или сбраживали и получали алкогольным напиток. Заготавливали кипрей и на корм скоту, использовали как летний медонос. Пух, который появлялся во время цветения, шел на набивку матрасов и подушек, изготовление одежды. Из стеблей получали волокно для витья веревок и изготовления ткани.
Применялся иван-чай и как лекарственное растение, что было обусловлено его богатым составом и полезными качествами.
Полезные свойства напитка из кипрея
В различных частях иван-чая содержатся такие элементы и полезные вещества:
- танин;
- витамин С;
- железо;
- калий;
- кальций;
- фосфор;
- волокна, дубильные вещества, пектин, сахара и полисахариды.
Из-за такого богатого состава кипрей хорошо себя показывает, как средство при таких проблемах:
- антивоспалительное — хорош при лечении различных ран, воспалений;
- снятие головной боли;
- стабилизация артериального давления;
- выведение токсинов при пищевых или алкогольных отравлениях;
- лечение бессонницы и расстройств нервной системы;
- лечение полового бессилия;
- профилактика онкологических заболеваний;
- лечение и профилактика язв и гастритов пищеварительных органов;
- повышение иммунитета.
Противопоказания и возможный вред от иван-чая
Иван-чай, польза от которого довольно велика, и помогает от множества болезней, все же следует иногда пить осторожно. Его относят к лекарственным растениям, а потому не стоит им злоупотреблять и принимать как лекарство, без консультации с врачом.
С опаской стоит отнестись к иван-чаю людям с такими проблемами:
- тромбофлебит;
- варикоз;
- сердечная аритмия;
- гломерулонефрит.
Осторожно и небольшими дозами следует пить настой кипрея детям до шести лет.
Как заваривать иван-чай
Иван-чай можно собрать и приготовить самому. Но проще приобрести уже готовый к употреблению высушенный и ферментированный сбор в аптеке или чайном магазине (https://101tea.ru/).
Приготовление настоя кипрея несложное и мало чем отличается от заварки обычного чая:
1. Засыпать сухой травы в емкость для заварки. На одну порцию нужно взять 1 чайную ложу сбора.
2. Залить траву кипящей водой. Вода должна быть мягкой, отстоянной, лучше взять родниковую.
3. Дать настояться 10-15 минут.
4. Напиток готов к применению.
Пить заваренный чай можно горячим или холодным, с добавлением сахара, молока, меда. На основе иван-чая делают различные комбинированные травяные чаи с добавлением тысячелистника, шиповника, крапивы и других трав.
Кипрей или иван-чай служит отличной заменой привычному китайскому чаю. Помимо того, что напиток утоляет жажду, он еще и помогает от множества болезней и расстройств и как лекарство и как профилактика. Что немаловажно — иван-чай более доступен по цене, его даже можно заготовить самостоятельно. Его можно пить и при беременности, и при гипертонии.