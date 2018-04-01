Кипрей — растение от ста болезней

До 20-го века в Российской империи китайский чай был не по карману большинству населения, потому в ходу был напиток иван-чай или копорский чай. И на весь мир известен был городок Копорье, где изготовляли такой чай, прозванный заграницей «русским чаем». Долгое время про этот напиток ничего не было слышно, но ныне известность кипрея возрастает. А все благодаря его полезным свойствам и способностям лечить разные болезни. Про иван-чай, лечебные свойства и противопоказания к использованию напитка на его основе и пойдет речь.

Про растение

Кипрей растение довольно высокое — достигает двух метров в высоту, с крупными розовыми или белыми цветками, собранными в соцветия. Растет везде, часто встречается в хвойных лесах. Особенно любит открытые территории — вырубки, пожарища, канавы и овраги.

Использовался в народном хозяйстве не только для напитка, но и в качестве сырья для производства муки, из которой делали хороший хлеб, корни употребляли в пищу или сбраживали и получали алкогольным напиток. Заготавливали кипрей и на корм скоту, использовали как летний медонос. Пух, который появлялся во время цветения, шел на набивку матрасов и подушек, изготовление одежды. Из стеблей получали волокно для витья веревок и изготовления ткани.

Применялся иван-чай и как лекарственное растение, что было обусловлено его богатым составом и полезными качествами.

Полезные свойства напитка из кипрея

В различных частях иван-чая содержатся такие элементы и полезные вещества:

танин;

витамин С;

железо;

калий;

кальций;

фосфор;

волокна, дубильные вещества, пектин, сахара и полисахариды.

Из-за такого богатого состава кипрей хорошо себя показывает, как средство при таких проблемах:

антивоспалительное — хорош при лечении различных ран, воспалений;

снятие головной боли;

стабилизация артериального давления;

выведение токсинов при пищевых или алкогольных отравлениях;

лечение бессонницы и расстройств нервной системы;

лечение полового бессилия;

профилактика онкологических заболеваний;

лечение и профилактика язв и гастритов пищеварительных органов;

повышение иммунитета.

Противопоказания и возможный вред от иван-чая

Иван-чай, польза от которого довольно велика, и помогает от множества болезней, все же следует иногда пить осторожно. Его относят к лекарственным растениям, а потому не стоит им злоупотреблять и принимать как лекарство, без консультации с врачом.

С опаской стоит отнестись к иван-чаю людям с такими проблемами:

тромбофлебит;

варикоз;

сердечная аритмия;

гломерулонефрит.

Осторожно и небольшими дозами следует пить настой кипрея детям до шести лет.

Как заваривать иван-чай

Иван-чай можно собрать и приготовить самому. Но проще приобрести уже готовый к употреблению высушенный и ферментированный сбор в аптеке или чайном магазине (https://101tea.ru/).

Приготовление настоя кипрея несложное и мало чем отличается от заварки обычного чая:

1. Засыпать сухой травы в емкость для заварки. На одну порцию нужно взять 1 чайную ложу сбора.

2. Залить траву кипящей водой. Вода должна быть мягкой, отстоянной, лучше взять родниковую.

3. Дать настояться 10-15 минут.

4. Напиток готов к применению.

Пить заваренный чай можно горячим или холодным, с добавлением сахара, молока, меда. На основе иван-чая делают различные комбинированные травяные чаи с добавлением тысячелистника, шиповника, крапивы и других трав.

Кипрей или иван-чай служит отличной заменой привычному китайскому чаю. Помимо того, что напиток утоляет жажду, он еще и помогает от множества болезней и расстройств и как лекарство и как профилактика. Что немаловажно — иван-чай более доступен по цене, его даже можно заготовить самостоятельно. Его можно пить и при беременности, и при гипертонии.

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