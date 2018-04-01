Казино вулкан — отдых и подработка

Онлайн казино Вулкан – лучшая площадка вот уже 20 лет

На протяжении более двадцати лет азартным людям хорошо известен бренд «Вулкан». Его история начинается еще с эпохи наземных игровых площадок, которая плавно перешла в виртуальный мир. Сегодня казино Вулкан открыто для жителей России, а также стран СНГ. Основным принципом работы клуба является честность и надежная сохранность персональных данных своих посетителей.

Какие бонусы имеются в казино Вулкан

Постоянные посетители хорошо знают, что играть на площадке http://topkazinovulkan.ru/ весьма выгодно. Здесь направо и налево раздаются бонусы, с которыми времяпровождение становится еще более веселым, занимательным. Какие же бонусы подготовил для нас клуб?

Депозитные бонусы казино Вулкан, достигающие и 400% от пополнения вашего счета. Промо-коды, рассылаемые по электронной почте. Бездепозитные бонусы, выдающиеся за активность в клубе. Бонусы за друзей. Накопление баллов.

Что еще особенного имеется в клубе

Помимо приятных сердцу бонусов, в клубе имеется еще много чего интересного. Например, магазин. В нем вы можете приобретать товары на полученные за активность баллы (1 балл – это 6к рублей). Кроме того, на площадке постоянно устраиваются турниры. Чтобы стать участником, нужно просто зарегистрироваться. Отметим, что призовой фонд здесь весьма впечатляющий. Есть и лотереи в казино Вулкан. Чтобы участвовать в лотерее, вам нужно просто играть на любимых слотах. Ставка на 500 рублей – это бесплатный лотерейный билет. В лотереях разыгрываются денежные призы, а также украшения, смартфоны, автомобили и другие ценности.

Денежные транзакции

Вы можете быть полностью спокойны насчет денежных переводов. Казино сотрудничает с самыми популярными платежными системами, среди которых есть не только банковские карты, но и электронные кошельки. Ваш перевод на депозит поступает мгновенно. Минимум можно ввести 100 рублей. Если же желаете вывести деньги, то на вашем депозите должно быть не менее 300 рублей – именно такая минимальная сумма для вывода.

В казино Вулкан большое разнообразие развлечений. Основную массу контента занимают игровые автоматы. Каталог с ними регулярно пополняется, поступают новинки. Присутствует здесь и рулетка трех видов, одна из которых вообще без зеро. Играть в Вулкане можно с 18 лет на деньги. Можно здесь и, не регистрируясь, развлекаться совершенно бесплатно.

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