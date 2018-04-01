Мобильные трибуны для спортивного события и преимущества их использования

Проведение спортивных соревнований и прочих событий, подразумевающих участие спортсменов, демонстрацию физической силы, сноровки и результата длительных тренировок, всегда привлекает внимание общественности. Однако, для того, чтобы болельщики и наблюдатели могли наблюдать за спортивным событием с комфортом для себя, для них нужно оборудовать соответствующую зону для проведения такого наблюдения.

Если спортивное событие проводится на стационарном стадионе или на базе стационарного спорткомплекса, то, как правило, проблем с этим не возникает – для этого есть специальные трибуны и сектора для болельщиков и зрителей. Но, что делать, если соревнование проводится в месте, не приспособленном для этого, или количества трибун недостаточно для того, чтоб на них разместились все желающие наблюдать за происходящими на поле или на арене событиями?

Мобильные трибуны могут стать в такой ситуации оптимальным решением. Само название уже подразумевает их мобильность и то, что у организаторов соревнования или спортивного мероприятия будет возможность расставить их по своему усмотрению, а после – просто убрать.

На самом деле, они куда удобнее простых стационарных трибун, которые нельзя переставить и которые нельзя убрать по окончанию проведения соревнований. К тому же, стоимость их, если сравнивать с теми финансовыми вложениями, которых требуют стационарные трибуны для своего постоянного ремонта и поддержания их в надлежащем виде, очень доступная. И куда правильнее вкладывать средства в их приобретение, чем ежегодно красить стационарные трибуны и ремонтировать места для болельщиков, которые пришли в негодность из-за погодных условий.

Сборно-разборные мобильные трибуны можно использовать как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе. Их привлекательный внешний вид придаёт спортивному событию особый статус, сами же конструкции, несмотря на свою легкость и подвижность – очень надежные. Главное их правильно установить и закрепить. Для их перевозки не требуется спецтранспорт, а чтобы установить такие трибуны достаточно пары рабочих рук.

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