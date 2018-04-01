Итоги Форбс и азартные предприниматели

По итогам, подбитым аналитиками журнала Форбс в список богатейших людей на планете попало сразу несколько игорных магнатов. Одним из них стал Граф Йохан — создатель австрийской корпорации по производству азартных виртуальных слотов Novomatic. Компания была основана достаточно давно, а Йохан очень долго шел к триумфу. На первых порах этот предприниматель заключил договор в местными виноделами, у которых в пригороде Вены были винные складские помещения. Одно из таких помещений стало местом для оборудования первого цеха для сборки фирменных слотов. Изначально детали закупались в Британии, но со временем компания Новоматик полностью перешла на автономное функционирование. На данный момент этот концерн является одним из крупнейших в сфере. Под его руководством выпускаются очень популярные автоматы Гаминатор. Сам Йохан Граф занял 186-ю строчку в списке при капитале более 8 млрд. долларов.

Шелдон Адельсон — богатейший игорный магнат

Куда выше удалось пробраться в списке Форбс Шелдону Адельсону владельцу Las Vegas Sands. Эта компания владеет правами на несколько самых крупных казино Штатов, что автоматически делает ее крайне прибыльной корпорацией. Поскольку Шелдону Адельсону принадлежит более 60% акций компании, его доход продолжает стабильно расти. На 2017 год капитал магната составил около 30 млрд. $, благодаря чему Адельсон попал на 21-ю позицию мирового рейтинга. Немалую долю дохода в компанию приносят и онлайн казино. Многие игровые автоматы, размещенные в виртуальных заведениях, таких как по ссылке https://ua.slotoking.com, пользуются колоссальной популярностью. Гемблеры делают реальные ставки с такой же интенсивностью, как и посетители физических клубов.

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