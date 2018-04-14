Джинсы: «горячие» новинки и антитренды и — какие джинсы не будут носить в 2018

Посмотрев презентации новых коллекций и собрав мнение специалистов, несложно предугадать главные джинсовые тренды ближайших сезонов. Желая приобрести джинсы оптом, магазин http://jeansoptom.com станет безошибочным вариантом, ведь здесь легко найти самые ходовые модели. Если же верить экспертам, есть три конкретных фасона, которые будут пользоваться невероятным спросом предстоящими летом и осенью.

Что модно прямо сейчас?

Джинсы-клеш

Клеши то совсем выходят из моды, то вновь появляются, в очередной раз становясь «хитом». И если недавно кто-то еще считал их старомодными, то именитые дизайнеры и зарубежные звезды быстро исправили ситуацию.

Как правило, расклешенные брюки предназначены для девушек. Особенный крой помогает подчеркнуть достоинства фигуры, либо скорректировать недостатки. Однако мужские клеши тоже имеют право на жизнь – сегодня они смотрятся весьма стильно и даже брутально.

Пудровые оттенки

Наверное, пара-тройка джинсов классического синего цвета есть почти у каждого. Желающие дополнить свой гардероб, в 2018 году будут выбирать пудровые, пастельные, бледно-розовые, серые и голубые оттенки. Ассортимент магазина http://jeansoptom.com/zhenshchinam/dzhinsy непрерывно обновляется, но уже сейчас здесь можно купить джинсы оптом в Черновцах самых свежих, летних расцветок!

Классика – всему голова

Прямые брючины – решение, не потерявшее привлекательности с момента появления первых джинсов. Эта модель максимально практична, ведь ее можно носить ежедневно или использовать в любой ситуации. На модных подиумах можно увидеть классические фасоны, с эффектом легкой потертости или даже небольшими прорезями.

От чего стоит отказаться?

Низкая посадка

Женские заниженные брюки уже давно уступили место джинсам с высокой талией. Вторые смотрятся гораздо более элегантно и женственно, являясь при этом еще и более удобными. Каталог http://jeansoptom.com/catalog/ состоит преимущественно из моделей со средней и высокой посадкой, что заметно упрощает задачу купить отличные джинсы оптом 7 КМ в Одессе.

Зауженные skinny

Легко заметить, что облегающие фасоны уже вовсе не на пике своей популярности. Идеально они подходят исключительно стройным женщинам, поэтому их уверенно вытесняют, свободные или даже мешковатые oversize-модели. Так, сейчас рекомендуется делать ставку на бойфренды или джинсы-mom.

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