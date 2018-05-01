Уникальный проект для женщин

Долгое время в обществе женщинам доставалась второстепенная роль. Повсюду главенствовали мужчины, и даже эмансипация женщин не смогла полностью искоренить укоренившиеся стереотипы о том, что место женщины – на кухне, а её главная роль – это воспитание детей и сохранение семейного очага В принципе, в таких приоритетах нет ничего плохого, если сама женщина готова довольствоваться таким базовым набором. Однако, если Природа наградила её куда большим потенциалом, она просто обязана развивать в себе скрытые таланты и возможности, стараться добиться успеха и признания. Это позволит ей начать себя ценить, любить и уважать. И приобретя ценность в своих собственных глазах, женщина сможет рассчитывать на уважение в глазах мужчины, который находится рядом с ней.

Поскольку в одиночку бороться со стереотипами и стремиться достигать подобных перемен достаточно сложно, был создан специальный проект я смогу. Подробнее о нём можно прочитать на его официальном сайте в Интернете. Чтобы принять участие в нём, нужно подать заявку, заполнить небольшую анкету, в которой каждая претендентка на перемены в своей жизни даст ответы на вопросы.

Примечательно, что уже сегодня к этому перспективному молодому проекту успели присоединиться десятки успешных женщин страны, которые своим примером готовы демонстрировать, что перемены возможны, но нужно захотеть, чтобы они произошли. У каждой жещины-ментора – своя история. И каждая претендентка на участие в проекте будет иметь возможность выбрать для себя своего персонального ментора – ту женщину, чья история её больше всего вдохновила, и кто больше всего ей симпатизирует.

На сайте в информационной части содержатся ответы на вопросы, касающиеся участия в проекте.

Для того, чтобы в жизни произошли перемены, на самом деле, нужно так мало – сделать шаг в их сторону, набраться храбрости и смелости и, покинув зону комфорта, попробовать открыть себя новую. А проект в этом окажет всяческое содействие и поддержку. Меняться с ним будет легко и просто.

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