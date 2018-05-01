Человек молчит: ему нечего сказать или он что-то скрывает?

У каждого человека есть свои секреты, которыми он не готов делиться даже с самыми близкими. И это нормально. Но что делать, если друг, родственник или вторая половинка ведет себя слишком скрытно и подозрительно? Особенно странно это выглядит в случае, если он всегда был общительным, все рассказывал о себе, а кардинальные изменения в поведении начались только в последнее время. В этом случае можно попытаться расспросить человека – быть может, у него какие-то личные проблемы, и во время разговора по душам он будет готов рассказать о них. Однако не всегда этот способ дает желаемый результат.

Частные детективы, осуществляющие сбор информации о физическом лице, на практике часто сталкивались с ситуациями, когда такое дети связывались с дурной компанией, подсаживались на наркотики и именно поэтому избегали общения с родителями. Жены всегда отдаляются от своих мужей, когда у них завязывается новый роман на стороне. В отдельных ситуациях такое поведение свидетельствовало о том, что близкий человек готовился совершить преступление.

Что делать, если близкий человек стал подозрительно молчаливым?

В любом случае причину молчания стоит узнать наверняка. Рассмотрим несколько вариантов, как это сделать:

обратиться к психологу – специалист может посоветовать, как вести себя с человеком, который молчит и ведет себя странно, но точного ответа, с чем такое поведение связано, не даст;

пойти в правоохранительные органы, если есть подозрение, что ваш близкий планирует совершить преступление – такие заявки обычно не рассматриваются. Кроме того, возможно это всего лишь ваши домыслы;

воспользоваться услугами частного детектива – это самый правильный вариант. Сотрудники детективного агентства берутся за самые щекотливые ситуации, учитывая интересы клиента и придерживаясь принципа анонимности. Человек, за которым будет организовано наблюдение, этого не почувствует.

Детективное агентство использует несколько способов, чтобы выяснить правду:

проверка кредитной истории. Благодаря этому вы сможете узнать, имеются ли у вашего друга, компаньона или мужа финансовые проблемы;

скрытое наблюдение – проводится, чтобы выяснить круг общения человека, чем он занимается в свободное время, с кем общается;

мониторинг переписок в социальных сетях, по электронной почте, прослушка телефонных разговоров.

В результате вы узнаете всю правду об интересующем вас человеке, и на основании полученных результатов будете принимать решение, как вести себя дальше.

Статьи по теме