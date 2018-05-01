Работа детектива: мифы и слухи о слежке

Обычно люди понимают, кто такой сотрудник полиции, и какие методы он использует в проведении расследования. Другое дело – частный детектив. О работе детективного агентства, в частности такой услуге, как проведение слежки, ходит множество мифов, из-за чего у людей складывается неверное представление о подобных компаниях.

Самые распространенные мифы о слежке

К типичным заблуждениям относятся следующие:

Нанять сыщика может себе позволить только очень богатый человек. Это неверно. Расценки частного детектива зависят от специфичности поручения, его сложности. Так, например, сбор базовой информации о физическом лице – стандартная задача. Стоимость расследования в этом случае будет по карману любому среднестатистическому жителю страны. Самыми дорогостоящими являются такие услуги, как поиск преступников, разоблачение мошенников и привлечение их к ответственности, проверка алиби, розыск пропавших без вести людей. Частные детективы отслеживают любое движение объекта. Отчасти так оно и есть. Однако в данном контексте рекомендуется употреблять термин не «слежка», а наружное наблюдение. Эти понятия между собой похожи, но если первое преследуется по закону, то второе юридически разрешено. Сохранить «инкогнито», обратившись к частному детективу, невозможно. Неправда. Специалисты проводят наружное наблюдение за объектом максимально осторожно. Он никогда не догадается ни о том, что за ним следят, ни тем более о том, что именно с вашей подачи была организована слежка. Если детектив не будет придерживаться принципа анонимности, к нему никто не будет обращаться. Сыщики предоставляют услуги «криминального характера». Некоторые полагают, что в детективную компанию можно прийти не только с целью заказа услуг наблюдения за конкретным объектом, но и чтобы попросить избить его, ограбить и т.д. Ни одна компания такими вещами заниматься не будет.



Также в народе бытует мнение, что частные детективы только и делают, что следят за людьми, чтобы получить необходимую информацию. Это не так. Для достижения необходимого результата специалисты используют архивы ЗАГСа, получают нужные данные из Интернета и т.д. Также в перечень услуг сыщиков входят услуги, не предусматривающие организацию слежки. К ним относятся проверка на детекторе лжи, составление генеалогического древа рода, определение подлинности документов, проведение экспертизы ДНК и многие другие.

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