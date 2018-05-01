Звезда для звезды и не только!

Богатые и знаменитые тоже празднуют дни рождения и другие события, на которых принято дарить подарки. При этом выбор презента может быть самым неожиданным. Например, регистрация звезды в подарок отзывы о которой в сетях самые разнообразные, от восторженных до недоуменных. Часто поклонники хотели бы видеть в руках кумира что-то более практичное и полезное.

Особенности подарка

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Дело в том, что такой подарок обладает множеством преимуществ: Действительно элитный, уникальный знак внимания. Долговечен и романтичен. Только вы будете знать, какой именно смысл вложен в это именование, но светить ваша звезда будет всем. Не влечет за собой дополнительных хлопот и трат. Если для скакового жеребца нужна конюшня, обслуживание, выездка, корм (то есть получается, что расходы на содержание иногда превышают стоимость подарка), то звезда сияет без каких-либо дополнительных вложений. Не требует ежегодной уплаты налогов как транспорт или недвижимость. Подарок одновременно является вложением в развитие науки, поэтому может рассматриваться как благотворительность.

Есть каталог безымянных звезд – можно выбрать любую и дать ей имя в соответствии с вашим замыслом. Хотя сервис предполагает еще один вариант, когда даритель покупает сертификат на звезду, а имя ей дает сам владелец. Вообще-то даже не надо быть знаменитостью, чтобы получить звезду в подарок. Нужно, чтобы был на свете человек, который хотел бы увековечить свои сильные чувства и особое отношение. Услуга доступна всем.

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