Как этим летом быть на пике моды

До календарного лета остались считанные дни, впрочем, в последний месяц весны нередко погода радует нас вполне летними температурами и прочими приятными и знойными погодными явлениями. А это значит, что пора задуматься о том, в чём вы будете ходить этим летом, и какие вещи из своего гардероба будете носить.

Тем, кто хочет оставаться модным и быть в стильной струе супер трендов, специалисты рекомендуют прислушаться к советам дизайнеров, а также уделить немного времени показам мод. Хотя полностью адаптировать одежду, которая демонстрируется на модных показах кутюрье, не всегда удаётся, но взять на заметку, какая обувь будет модной, какие силуэты в тренде и какой цветовой гамме лучше отдать предпочтение – каждая модница и модник смогут вполне.

Что же, лето, как всегда манит яркостью касок и этот сезон тому не исключение. Однако, к ярким однотонным расцветкам добавились и актуальные и даже классические принты. Горизонтальные и вертикальные полосы снова в тренде. А морская расцветка – на белом фоне голубые полосы, необычайно актуальна. При этом, в такой расцветке может быть выполнено платье, брюки, юбка, комбинезон. Неважно… Главное, чтобы вы походили на моряка, сошедшего на берег…

Что же касается обуви, то вам обязательно стоит купить женские босоножки. В этом сезоне модны модели на танкетке и на платформе. А вот классические балетки постепенно отходят в прошлое.

Как ведётся, обувь должна сочетаться с одеждой. И если вы хотите прослыть знатной модницей, позаботьтесь о том, чтобы её цвет сочетался с цветом вашей сумочки.

К числу модных аксессуаров в этом сезоне относятся, конечно же, солнцезащитные очки, шейные платки и… широкополые шляпы. С помощью всех этих деталей вы сможете создать не только стильный пляжный образ, но и прогуляться в этих вещах по улицам своего города, будучи уверенны в своей неотразимости.

Что же, и хотя до лета ещё есть время – специалисты рекомендуют уже начинать готовиться к нему, обновив свой летний гардероб.

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