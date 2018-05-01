Плетение бисером – хобби или искусство?

Бисер и бисероплетение

Плетение бисером, а иными словами, бисероплетение – это один из многочисленных видов декоративного искусства. Бисер представляет собой небольшие бусины, имеющие отверстия для их нанизывания. Они весьма различны по форме и цвету, а также по материалу, из которого изготовлены.

С помощью бисероплетения можно выразить свою индивидуальность, украсив себя интересными изделиями: браслетами, бусами, серьгами и другими.

Как возникло бисероплетение

История бисероплетения своими корнями уходит в далекое прошлое. Первые бисерные мастерицы жили в Древнем Египте и Индии. В те времена изделиями из бисера украшали себя не только женщины, но и мужчины. Вполне вероятно, что у людей, занимающихся этим ремеслом, был немаленький доход: различные браслеты, ожерелья, пояса, серьги и прочие украшения имели огромную популярность.

Секреты этого удивительного мастерства не разглашались, передаваясь из поколения в поколение, от бабушек к внучкам. Поэтому по технике плетения, орнаменту и цветовой палитре можно было легко догадаться, в какой стране было изготовлено изделие.

На Руси изделия из бисера считались драгоценным украшением женщин: люди плели, нашивали на предметы одежды бисер, стараясь как можно лучше и оригинальнее украсить себя и свою одежду.

На сегодняшний день бисероплетение является одним из самых любимых многими и интересных своей спецификой видов искусств.

Как плетут из бисера

В наше время происходит стремительное развитие всех сфер деятельности человека: науки, техники, моды… Совершенствуется и искусство изготовления изделий из бисера – методы и приемы плетения, производство бусин. Разрабатываются все новые и новые приемы плетения бисером, позволяющие изготавливать украшения, разнообразные по форме и расцветке. Список материалов, из которых изготовляется бисер, значительно увеличился: это отшлифованное стекло, хрусталь, керамика, металл. Предлагаемые любителям этого искусства цвета бусинок тоже очень разнообразны.

Для того чтобы изготовить изделие из бисера, необходимо приобрести специальные материалы, а также приспособления. Список их зависит в первую очередь от типа изделия и сферы его употребления в будущем. Если нужно, чтобы украшение имело определенную форму, или же требуется изготовить изделие сложной конфигурации, понадобится медная проволока, которая бывает различных цветов. Если же изделие не требует строгой формы, можно использовать леску. Главное преимущество лески состоит в том, что на готовом изделии ее не заметно.

Бисероплетение – увлечение

К сожалению, бисероплетением всерьез увлекается совсем немного людей. Настоящее увлечение заключается не в том, чтобы сплести небольшую фенечку и забросить ее, настоящее увлечение – это когда хобби человека становится смыслом его жизни. У тех, кто всерьез занимается плетением из бисера, получаются неповторимые вещи, уникальные, красивые, оригинальные!

Многие люди хотели бы иметь вещь, которой нет у других, вещь, не являющуюся стандартной, типовой, магазинной. Всем хочется продемонстрировать свою индивидуальность, неповторимость, красоту образа. А в чем, как не в бисероплетении, можно проявить фантазию, показать свое мастерство, творческие способности?

Такое увлекательное занятие, как бисероплетение, требует терпения и, конечно же, усидчивости. Приобретая определенные навыки и умения плетения бисером, человек подчас не может остановиться: подыскивает специальную литературу, в которой черпает новые знания, посещает мастер-классы, совершенствуется в своем мастерстве, изобретает новые методы.

Бисероплетение – искусство

Серьезное увлечение не проходит бесследно. Оно превращается в самое настоящее искусство, в котором можно проявить свое авторство. Современные мастера, занимающиеся бисероплетением, используют различные техники, методы и приемы плетения, создают шедевры, отличающиеся неповторимостью, поражающие красотой и мастерством.

Руками опытных мастеров изготовляются по самым разным схемам панно, картины, ожерелья и даже целые скульптуры! А это уже не обычный цветочек или деревце из бисера, но произведение искусства. Чтобы создать его, используются уже не обыкновенные, простые приемы, заключающиеся в нанизывании бисерин, но различные техники, сложные схемы, необычные способы, зачастую выработанные самим автором.

Преимущества бисероплетения

Плетение бисером может стать увлекательным хобби для каждого желающего: как для ребенка, так и для взрослого человека. Время, проведенное с пользой, принесет вам радость и душевное удовлетворение. Конечно, эта работа кропотливая, требующая по-настоящему много времени, отчего интерес к бисероплетению отнюдь не уменьшается.

Бисер может послужить хорошим успокоительным средством, лучше всякого лекарства. Обосновать это можно тем, что в процессе работы, когда человек перебирает бусины пальцами рук, бисер воздействует на нервные окончания, которые во множестве находятся на кончиках пальцев. Также данное занятие весьма полезно детям, поскольку бисероплетение развивает и улучшает мелкую моторику руки, что способствует активному развитию мозговых клеток.

Статьи по теме