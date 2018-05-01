Оформление интерьера модульными картинами с орхидеями

Изысканные модульные картины с орхидеями

Цветы гармонизируют пространство, даже если они — декоративные изображения. Орхидеи создают в интерьере атмосферу утонченности и сдержанного аристократизма. Белые соцветия символизируют чистую весну с новыми свежими эмоциями, добавление розового и красного подчеркивает чувственную искренность. Чем темнее тональность, тем в ней больше сдержанной страстности, подходящей для оформления спален, женских будуаров, прихожих и коридоров.

Орхидеи на модульных картинах

В интерьерном декоре используют художественные принты с нанесенными изображениями орхидей. Это могут быть фотографии или стилизации полотен, написанных маслом, акварелью. Варианты, отличающиеся по содержанию поверхности «цветочных» модульных картин, исчисляются десятками и даже сотнями. Дизайнеры среди предлагаемого разнообразия выбирают подходящие декоративные элементы, ориентируясь на преобладающую цветовую тональность, узоры и геометрические контуры.

Композиции, состоящие из нескольких отдельных фрагментов, объединены общим смыслом, стилистикой и служат логическим продолжением друг друга. Художники, которые разрабатывают концепцию, учитывают взаимодополняющие факторы для создания визуальных акцентов и оригинальной подачи материала. Можно купить модульные картины с орхидеями здесь, предварительно изучив коллекцию доступных по цене принтов, созданных методом широкоформатной печати.

Печатные принты и рукописные полотна

Современные принтеры способны не просто передавать природную насыщенность красками, но усиливать контрастность, сочность, обеспечивать высокую четкость контуров, линий и силуэтов. На сайте Картина-рус представлены разнообразные модульные картины, среди которых композиции с орхидеями выделяются сдержанной изысканностью и тонкой эстетикой. Люди, стремящиеся к гармонии, почувствуют внутренний комфорт рядом с такими элементами декоративного оформления.

Ценители «рукотворной» живописи могут приобрести модульные картины с орхидеями, написанные масляными красками или акварелью. Если не смущает отсутствие фотографического качества и сравнительно высокая стоимость, тогда можно остановиться на этом варианте. При комплексном оформлении помещений, когда требуется разместить на разных стенах несколько художественных композиций, экономически выгодно покупать печатные принты оптом, получая существенную скидку от стоимости каждого товара.

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