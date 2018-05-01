Осциллятор TSI для рынка Форекс

Фундаментальный анализ имеет большое значение для трейдеров, торгующих на валютном рынке Forex. Есть большое число индикаторов, позволяющих более точно анализировать и прогнозировать ситуацию, одним из таких индикаторов является осциллятор TSI.

Индикаторы TSI – это индикатор реальной силы. Если говорить обобщенно, то данный аналитический инструмент можно назвать сглаженным два раза Моментумом. Важно то, что при сглаживании график получается намного более плавным, наиболее резкие, но при этом несущественные изменения осциллятором во внимание не берутся.

Вместе с данными, которые дает осциллятор истинной силы, как правило, трейдеры используют EMA, которая является экспоненциальной скользящей средней. Трейдерам, которые сотрудничают с Admiral Markets, несложно определить тренд с помощью осциллятора TSI: если этот индикатор поднимается выше EMA, то цена поднимается, если же TSI ниже экспоненциальной скользящей средней, то цена падает. Если говорить о теории, то цена на финансовый инструмент может двигаться от нуля до бесконечности, но диапазон динамики ценового движения осциллятора TSI от -100 до +100. Обычно цена меняет свое движение по достижению крайнего значения.

Среди преимуществ индикатора истинной силы можно назвать своевременность показа точек ценового разворота. Вот почему, ориентируясь на осциллятор TSI, участник рынка может выбрать подходящий момент для того, чтобы заключить наиболее выгодную для себя сделку.

Благодаря осциллятору TSI, можно убрать так называемые шумы, мешающие точно определить направление движения цены на валютном рынке. Конечно же, каждому трейдеру важно не просто своевременно определить тренд, но и найти оптимальные точки входа на рынок.

Естественным является желание трейдера при тренде приобрести валюту, а через определенное время продать его дороже. Чтобы найти оптимальные точки входа, специалисты рекомендуют вместе с TSI применять медленный стохастик, автором которого является Джордж Лэйн. Осциллятор медленный стохастик являет собой дважды сглаженный TSI вместе с EMA, одновременно сглаживаемой с порядком «5». Поскольку EMA сглаживается дважды, образуется более четкая сигнальная линия. Нужно понимать, что особенностью использования так называемых опережающих индикаторов является то, что у них один и тот же интервал сглаживания – 20 дней. Именно поэтому трейдеру проще отслеживать тренд.

Использование таких индикаторов как TSI дает возможность увеличить точность определения тренда, точек разворота и наиболее приемлемых точек входа на рынок, наблюдать за изменениями гривны к курсу доллара. Индикатор истинной силы входит в большое количество торговых стратегий на валютном рынке Форекс, пренебрегать данными, которые он может показать, безусловно, не стоит. Технический анализ будет более точным и достоверным, если использовать осцилляторы, одним из которых является популярный среди большого количества трейдеров TSI.

Статьи по теме