Выбираем обувь для гардероба

Современные женщины, выбирая обувь для своего повседневного гардероба, отдают предпочтение не только практичности и удобству, но и её привлекательному внешнему виду, и стильному дизайну. При этом, если финансовых средств не так уже и много, они стараются подобрать такие варианты обуви, которые могли бы подходить одинаково хорошо под несколько вариантов и ансамблей одежды. Другими словами, чтобы обувь можно было носить и с брючными костюмами, и с юбками, и с платьями.

Но, есть ли такой беспроигрышный обувной вариант? По мнению специалистов, если девушки и женщины хотят приобрести именно такую универсальную обувь, им стоит купить женские ботинки. На небольшом каблуке, на шнуровке или на липучках, выполненные из лаковой кожи, из замши, они станут украшением любого образа. Добавят нарядности в ваш повседневный look, и подчеркнут ваш изысканный вкус, когда вы будете подбирать нарядный вариант одежды.

Что же касается практических моментов выбора обуви, то конечно же нужно покупать обувь своего размера. Мифы о том, что замша со временем растягивается на целый размер, а лаковая кожа напротив, стягивается – не более, чем домыслы не слишком разбирающихся в этом вопросе людей. Полагаться на их псевдо советы не стоит. А в случае возникновения вопросов, правильнее будет обратиться к консультантам магазина, где вы приобретаете обувь. Они дадут практические рекомендации по уходу за обувью, подскажут, как её выбрать, и даже порекомендуют, с какими вариантами одежды лучше сочетать ваши ботинки.

Если же вы хотите завоевать репутацию настоящей модницы, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы с обувью сочетались аксессуары из вашего образа. К примеру, материал сумки сочетался с материалом, из которого изготовлены ботинки. Касательно цветовой гаммы – также должно быть гармоничное сочетание. В противном случае ваш образ будет безвкусным, и вас вряд ли можно будет назвать иконой стиля.

Что касается средней стоимости качественной пары обуви, то всегда есть возможность отыскать отличную модель из новой коллекции по доступной цене в одном из Интернет магазинов. Не упускайте такую возможность.

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