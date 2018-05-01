Майнинг – что нужно для старта?

Только ленивый сегодня не думает о том, как заработать деньги в Интернете. К счастью, способов хватает. И среди прочих, особой популярностью пользуется такой вариант, как заработок на майнинге. Не слышали об этом? Не знаете, что это такое? Что же, предлагаем узнать об этом подробнее уже прямо сейчас. В конце концов, чем раньше вы узнаете и начнёте зарабатывать, тем больше средств упадёт на ваш электронный кошелёк. Так что, не расслабляйтесь, но начинайте вначале с теории, чтобы потом уверенно перейти к практике.

Многие из нас слышали об электронной валюте, в частности о биткоинах. Так вот, за несколько последних лет стоимость одного биткоина сумела возрасти в разы. Не сложно догадаться что, те, кто однажды вложили средства в приобретение малоизвестной электронной валюты, сегодня стали миллионерами.

Альтернативу такому простому способу заработать деньги, не так легко отыскать. При этом, эксперты по виртуальной валюте утверждают, что тенденция роста обещает сохраниться ещё как минимум несколько лет. И все, кто сегодня вложат средства в это дело, обязательно получат хорошую прибыль и достойные дивиденды.

Однако, не стоит думать, что всё так просто. Не достаточно просто купить биткоины, и ждать, когда они вырастут в цене. Это далеко не майнинг. Это пассивный и сомнительный вид дохода. Если же вы хотите действовать наверняка, вам нужно более подробно узнать о самом майнинге, что для него необходимо, и каким он бывает.

Итак, для майнинга нужно иметь соответствующее оборудование: процессор, видеокарты, асик-оборудование. Всё это требует вложений и серьёзных инвестиций. Поэтому, в очередной раз стоит задать себе вопрос, насколько серьёзно вы планируете относиться к майнингу.

Неплохо будет перед началом инвестиций, почитать отзывы других майнеров, услышать их истории успеха. Благодаря их ошибкам, вы не станете делать свои, и быстрее выйдите в плюс. К тому же, из всех вариантов майнинга вам нужно будет выбрать тот, что вас устроит больше всего.

Статьи по теме