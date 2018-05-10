Звезду шоу-бизнеса и просто известные люди, которые любят азартные игры

Знаменитостям редко удаётся что-то скрывать, ведь их жизнь публична, поэтому все секреты и пороки быстро становятся известными. Многих звёзд не миновала любовь к различным азартным играм и они являются постоянными гостями VIP-залов популярных наземных и онлайн казино или даже подпольных заведений с невероятно высокими ставками.

ТОП-10 знаменитостей, известных своим азартом

Этот актёр имеет много талантов, среди которых особое место принадлежит азартным играм. 2001 год стал для него переломным, ведь все узнали о его любви к блекджеку, когда он выиграл 800000 долларов, оставив дилеру на чай 150000. Он постоянно принимает участие в различных покерных турнирах. Например, в 2004 он выиграл 356000, а в 2005 — 25000. Однако Аффлек интересуется не только мировыми турнирами, но и нелегальными, со входом для избранных или тех, кто знает тайный пароль.

О его любви к покеру стало известно только во время скандального развода. Бывшая супруга Харламова заявила, что он является заядлым лудоманом и проиграл больше 5000000 рублей в онлайн-покере.

Девушка призналась в своей запретной страсти к играм на марафоне, под названием Игры@mail.ru, на котором она и Тимур Батрутдинов были ведущими. Известная участница «Дом-2» рассказала, что ей очень нравится казино и она отдаётся своей страсти в любую свободную минуту, часто применяя различные мобильные предложения.

4. Тоби Магуайр

Один из первых супергероев просто обожает разнообразные азартные игры. В 2001 Человек-паук был под присмотром спецслужб за частые игры в запрещённых подпольных заведениях. Однако тогда ему удалось отделаться обычным штрафом. Хотя многие утверждали, что у Тоби получалось выигрывать по миллиону долларов каждый месяц.

Известной актрисе очень нравится посещать казино, однако при этом она пытается искупить свои грехи лудомана, пуская выигрыши на благотворительность. Чаще всего она отдаёт деньги организациям, которые поддерживают онкобольных.

Оскароносный актёр является страстным любителем покера и частым клиентом казино. Со временем ему показалось мало официальных игр и он начал посещать подпольные заведения. Это выяснилось, когда один из нелегальных залов окружила полиция, а фамилия актёра засветилась в списке присутствующих.

7. Майкл Джордан

Спортсмен не представляет своего существования без адреналина и риска, поэтому понятно, что в межсезонье он часто прибегает к азартным играм, чтобы сполна прочувствовать жизнь. Он проигрывает просто баснословные суммы, однако постоянно возвращается в казино. Подобное пристрастие было причиной множества неприятностей в НБА: его выгоняли из высшей лиги, отстраняли от игр и соревнований.

8. Джордж Клуни

Когда «11 друзей Оушена» оказался на пике популярности, актёр, будучи под влиянием атмосферы риска и опасности, сильно подсел на различные азартные игры. В какой-то момент Клуни решил стать лидером лудоманов и приобрёл собственное игорное заведение. Оно рассчитано только на очень состоятельную публику, а о сумах, которыми там крутят, ходят легенды.

9. Мэтью Перри

Известный всем по роли Чэндлера актёр часто играет в покер и даже участвовал в Celebrity Poker Showdown, демонстрируя свои таланты.

10. Елизавета Вторая

Известно, что даже королев не минуют человеческие пороки, и Елизавета просто обожала делать ставки. Чаще всего её Величество играла в рулетку или же наблюдала за спортивными соревнованиями.

Звёзды мало чем отличаются от обычных людей и также не против при случае проявить свои способности или испытать удачу, поэтому что же остаётся простым людям, как не игра.

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