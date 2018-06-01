О конкурсе детского рисунка

В конце марта месяца в Украине стартовал один из самых масштабных и добрых проектов под названием Конкурс детского рисунка. Организатором этого мероприятия выступил БФ Игоря Янковского, который носит название Инициатива во имя будущего. С момента старта конкурса был начат приём рисунков участников. В этом году было решено отдать предпочтение патриотической и актуальной теме, как дети видят будущее своей страны. Продлился сбор конкурсных работ в течение месяца и был завершен 25 мая. А вот награждение тех, кто победил, уже совсем скоро.

Участие в конкурсе принимали детки в возрасте от 5-ти лет и до 17-ти лет включительно. Организаторы решили не выделять какую-то область территориально. Напротив, независимо от географии места проживания, участники могли подать свои работы, выполненные в стиле рисунков, картин, гравюр… Нашлось на конкуре место и оригинальным жанрам современного искусства – некоторые маленькие мастера сдавали работы из бумаги, которые больше походили на художественные инсталляции и произведения современного искусства.

Вполне очевидно, что сделать выбор в пользу какой-то одной работы, чтобы назвать её самой лучшей, жюри конкурса было нелегко. Им пришлось выбирать между несколькими сотнями работ. Примечательно, что в этом году в жюри конкурса, по уже хорошо сложившейся традиции, вошли также и молодые художники, победители прошлогодних конкурсов. Для них это абсолютно новый опыт – оценивать творчество других мастеров.

Лучшие работы конкурса в дальнейшем будут показаны в экспозиции не только в столице, но и в иностранных городах. Это позволит жителям других стран увидеть, как видят будущее своей страны маленькие жители Украины, познакомит их с творчеством наших детей и покажет, что наша земля необычайно талантлива.

Партнёром и помощником в организации конкурса в этом году выступило также и Министерство культуры. Это вдвойне приятно, ведь государство не оставляет без внимания такие светлые и добрые проекты и поддерживает подобные начинания.

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