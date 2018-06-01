В Яремче проводять екстремальні екскурсії в гори на позашляховиках

Ті, хто втомився від міської суєти, вирушили відпочивати на західну Україну. Любителі пролетіти над гірською річкою, поваритися в чані з термальною водою і зробити портфоліо на тлі історичних замків — шукають затишні місця поблизу Карпат. Як відпочивають туристи у Львові, Ужгороді та Івано-Франківської області — розкажуть наші журналісти.

У Новорічні свята Львів перетворився на суцільну ярмарок. Вулицями ходять ряджені Святі Миколаї під руку з ангелами, на кожному кутку — музиканти, на площах — ярмаркове частування. Прилавки ломляться від харчів на будь-який смак — смажені вареники, ковбаски, карамелізовані яблука, різнокольорові льодяники.

Розваги в Яремче

І звичайно — медовуха, хреновуха, вишнівка, глінтвейн — чого тільки не придумають у Львові, щоб зігріти гостей.

«Будьмо — гей! Будьмо — гей! Будьмо, будьмо, будьмо — гей, гей, гей! Слава Україні».

В культурних розвагах теж не бракує. У Львові всі музеї працюють без вихідних.

Ті ж, хто любить гори, екстрим і катання на лижах — на зимовий відпочинок приїхали в Карпати. Катерина і В’ячеслав самі з Варшави. Відвідати Яремче пара планувала давно. Розповідають, що в місті тільки другий день, а у них вже море вражень. І найбільше — від екстремальної екскурсії в гори.

«Ми не проти б ще з’їздити. Є інші маршрути і ми не проти поїхати ще раз. Ми вже домовилися. Дійсно здорово і це запам’ятається надовго».

Охочих з’їздити в гори — хоч відбавляй, — розповідає водій позашляховика Андрій.

«Дуже небезпечні дороги, екстремальні, переїжджаємо річку. Піднімаємося дуже крутими підйомами. Опускаємося скелями. Спуски по камінню, лісом. Коли спускаємося туристи мовчать, в машині тиша, шок, страх. Але їм це подобається», — розповідає водій позашляховика Андрій Качалуб.

Одне ж з найулюбленіших туристами місць у Яремче — це сувенірний ринок на берегах річки Прут. Чого тут тільки немає! Рукавиці, подушки, шкарпетки, чаї, сушені гриби, варення. І головне — все натуральне. І тут теж є чим зайнятися екстремалам.

«Приїжджаючи на Гуцульщину, ви можете відвідати у нас тролів в дві сторони. Це надягаємо спорядження, причіплюємо на ролики і ви поїхали над водоспадом в дві сторони. Ось, політ такий своєрідний», — розповідає інструктор Валентин Ячина.

Максим давно захоплюється роуп-джампінгом. І сьогодні, незважаючи навіть на руку в гіпсі, зважився на стрибок з моста.

«Я приїхав і не знав, що є такий варіант. Я навіть не думав, що буду стрибати. Тут побачив, якась дівчина стрибнула і я стрибнув, серце ще б’ється, адреналін зашкалює. Цікаво. Всім раджу», — каже турист Максим Мартинюк.

У Закарпатті чекають не тільки любителів покататися на лижах і помилуватися засніженими схилами. Закарпатська екзотика — чани — великі котли, під ними розводять багаття і так підігрівають воду, причому, в самому чані вже знаходяться люди. Туристам подобається.

«Ніби з тебе суп варять, додати моркви, цибулини, спецій якихось».

Прямо з-під землі б’є ключем вода, її температура 30-50 градусів, навіть в морози. Басейни з мінеральною водою є в Берегівському та Ужгородському районах.

«Більше бадьорить, ось я напарився, зараз можна і в сніг. Відмінно, супер».

«Готел’єри кажуть: в цьому сезоні туристів менше, ніж в минулому. Основна маса відпочиваючих в Карпатах — українці, але в цьому році приїхало несподівано багато іноземців.

«У цьому році до нас повернулися білоруси, туристи з Білорусії і це значуща подія для Закарпаття, тому що їх три роки не було взагалі, а білоруси досить активно подорожують по Україні», — каже керуюча готелем в Яремче Тамара Готра.

Освоюють в Закарпатті такий вид туризму, як експрес-тури за кордон. Місцеві фірми пропонують всім бажаючим на два-три дні з’їздити в сусідні Угорщину, Румунію, Словаччину та Польщу. Але такі тури доступні лише тим українцям, хто має відкриті шенгенські візи.

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